Paskelbė, kiek šių metų ketvirtį siekė vidutinis darbo užmokestis „į rankas“

2025-11-26 10:51
BNS inf.

Vidutinis darbo užmokestis iki mokesčių šalies ūkyje (be individualių įmonių) trečiąjį šių metų ketvirtį siekė apie 2428 eurus – 1,7 proc. daugiau nei antrąjį ketvirtį, o sumokėjus mokesčius – 1484 eurus, arba 1,6 proc. daugiau, skelbia Valstybės duomenų agentūra. 

Paskelbė, kiek šių metų ketvirtį siekė vidutinis darbo užmokestis „į rankas“ / Freepik.com nuotr.

Viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinė alga buvo atitinkamai 2586 eurai ir apie 1575 eurai – 2,1 proc. ir 1,9 proc. daugiau, privataus – atitinkamai apie 2362 eurus ir 1448 eurai, arba 1,5 proc. ir 1,3 proc. daugiau.

Realus darbo užmokestis visame ūkyje per šį laiką augo 1,5 proc.: viešajame sektoriuje – 1,8 proc., privačiame – 1,2 proc.

Darbo užmokestis trečiąjį ketvirtį išaugo daugelyje veiklų – nuo 0,1 proc. (administracinės ir aptarnavimo veiklos) iki 6,1 proc. (švietimo), o sumažėjo – elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (3,7 proc.), finansų ir draudimo (3,4 proc.) bei informacijos ir ryšių (2,7 proc.) įmonėse.

Tuo metu per metus – trečiąjį ketvirtį, palyginti su pernai tuo pat laiku, – darbo užmokestis iki mokesčių augo 8,5 proc., po mokesčių – 7,8 proc.: viešajame sektoriuje – atitinkamai 8,3 ir 7,7 proc., privačiame – 8,5 ir 7,9 proc.

Realios algos per šį laiką didėjo 3,8 proc.: viešajame sektoriuje – 3,7 proc., privačiame – 3,8 proc.

Atlyginimai per metus padidėjo visose ekonominės veiklose – nuo 4,2 proc. (informacijos ir ryšių) iki 13,5 proc. (nekilnojamojo turto operacijų).

Tam įtakos turėjo nuo sausio padidinta minimali alga, biudžetinių įstaigų darbuotojų minimalūs pareiginės algos koeficientai, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys.

ka cia pezat , nuvaziuokite ibet koki rajona ir paklauskite zmoniu kiek gaunate i rankas ! eilini karta pisa prota
