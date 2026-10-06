Paskelbė, nuo kada traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais keliausime pigiau

Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių traukiniais lengvata valstybei kainuos 2,8 mln. eurų, o autobusais – apie 3,15 mln. eurų.
„Išaugusias kuro kainas ypatingai jaučia keliaujantys didesnius atstumus gyventojai, į tai reaguodama Vyriausybė inicijuoja reikšmingą lengvatą kelionėms traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Šį pavasarį taikyta 50 proc. nuolaida kelionėms traukiniu pasinaudojo daugiau kaip milijonas keleivių, tad pasiteisinusią priemonę grąžiname ir papildome nauja alternatyva – perpus mažesne kaina ne tik kelionėms traukiniu, bet ir tolimojo susisiekimo autobusais“, – pranešime sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
„Matome, kad anksčiau taikytas sprendimas atpiginti keliones traukiniu buvo palankiai priimtas gyventojų ir padėjo sumažinti išaugusių kuro kainų poveikį. Reaguodami į vėl išaugusias kuro kainas, grįžtame prie patikrintų priemonių ir plečiame pasirinkimą“, – pranešime teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Susisiekimo ministerijos parengtas Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas, numatančias 50 proc. lengvatą autobusų bilietams, dar turės priimti Seimas.
Įsigaliojus lengvatai ji būtų taikoma komerciniams reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutams, vežėjams valstybė kompensuotų negautas pajamas.
Anot ministerijos, numatyti saugikliai, kad iki nuolaidos įsigaliojimo nebūtų dirbtinai keliamos bilietų kainos. Autobusų vežėjai privalėtų Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) teikti išsamias parduotų bilietų ataskaitas.
50 proc. nuolaida traukinių bilietams ir šių metų balandžio–gegužės mėnesiais. Šiuo laikotarpiu pritraukta 5,8 tūkst. keleivių daugiau nei pernai tuo pat laiku.
Ministerija teigia, kad taikant lengvatą traukiniams dabar prognozuojama pritraukti apie 45 tūkst. naujų keleivių.
Premjeras rugsėjo pabaigoje teigė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas bei kartojo, kad dyzelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė.
Finansų ministras Taurimas Valys rugsėjo pabaigoje teigė, kad augant degalų kainoms viešojo transporto bilietų kainų dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas.
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