Patvirtino: ką siūlo ministrų kabinetas?

„Šiandien Seimui teikiami svarbiausi Vyriausybės darbai, kurie planuojami priimti rudens sesijoje. Saugus žmogus – saugioje valstybėje, tai ne tik stipri gynyba, bet ir saugios pajamos, stipri šeima, prieinama pagalba, veikiančios viešosios paslaugos bei pasirengusi krizėms valstybė“, – kalbėjo ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Rudens sesijai pateikiame daugiau nei 100 iniciatyvų, kuriomis stiprinsime Lietuvos gynybą, Vokietijos brigadai reikalingą infrastruktūrą, nacionalinę pėstininkų diviziją, oro gynybą, (...) daugiau saugumo suteiksime šeimoms, plėsime nemokamą maitinimą pradinėse mokyklose, pertvarkysime paramos būstui sistemą, stiprinsime socialinio būsto kokybę“, – vardijo premjeras.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys lapkritį siūlys pratęsti nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams.
Tarp pakete esančių siūlymų – suvaržymai įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų ar karinių poligonų, ribojimai Rusijos ir Baltarusijos piliečiams vystyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešąją veiklą Lietuvoje.
Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas Energetikos įstatymo pataisomis rugsėjį siūlys nustatyti, kad degalų kainos galėtų būti didinamos ne daugiau kaip vieną kartą per parą – 10 val., paliekant neribojamą kainų mažinimą.
Be to, bus siūloma, kad elektros vartotojai galėtų sudaryti daugiau kaip vieną elektros tiekimo sutartį vienu metu, aktyviai dalyvauti rinkoje tarpusavyje dalijantis pasigaminta elektra, pakeisti elektros tiekėją per 24 valandas.
Nemokamas pradinukų maitinimas
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė spalį ketina pateikti siūlymą įteisinti visuotinį pradinukų nemokamą maitinimą mokykloje, nevertinant šeimos gaunamų pajamų.
Ji taip pat siūlys padidinti biudžetinių įstaigų darbuotojų minimalius pareiginės algos koeficientus, atsižvelgiant į minimalios algos didėjimą.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas spalį teiks Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama dešimt metų pratęsti fiksuoto pelno mokesčio lengvatą Lietuvoje.
Be to, lapkritį ministras teiks pataisas siūlančias padidinti valstybės informacinių išteklių atsparumą grėsmėms, sustiprinti prevencinį nacionalinio saugumo apsaugos lygį ir užtikrinti valstybės institucijų veiklos tęstinumą krizių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas rugsėjį teiks siūlymus, supaprastinančius dideliems investuotojams tinkamų valstybės valdomų bendrovių sklypų nuomą ar perleidimą. Spalį ministras siūlys supaprastinti viešuosius pirkimus, palengvinti tiekėjų patikrą nacionalinio saugumo aspektu.
Lapkritį Seimą turėtų pasiekti ir siūlymas įsteigti Visagino laisvąją ekonominę zoną bei palankesnėmis sąlygomis pritraukti užsienio investicijų, kurti naujas darbo vietas, vystyti technologijas.
Finansų ministras Taurimas Valys rugsėjį siūlys didinti lošėjų apsaugą įtvirtinant kortelę, mažinti grynųjų pinigų naudojimą lošimuose, stiprinti Lošimų priežiūros tarnybos įgaliojimus ir atsisakyti lošimo įrenginių ženklinimo.
Rugsėjį Seimas turėtų svarstyti aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės teikiamas Miškų įstatymo pataisas, kuriomis būtų nustatytas aiškesnis miškų grupių paskirstymas, numatytas kompensavimas privačių miškų savininkams už plynųjų miško kirtimų draudimą jų valdose, ribojami kirtimai priemiesčių miškuose ir vertingiausiose saugomose teritorijose.
Be kita ko, rudenį, kaip įprasta, numatoma patvirtinti 2027 metų valstybės, „Sodros“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus.
Užtikrins ligoninių veikimą krizių metu
Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas lapkritį į Seimą ketina ateiti su pluoštu projektų, skirtų stiprinti kariuomenę ir jos pajėgumus.
Ketinama siūlyti ilginti amžių, iki kurio gali būti tarnaujama savanoriškoje nenuolatinėje karo tarnyboje, taip pat – didinti ribinį šaukiamųjų į privalomąją pradinę karo tarnybą skaičių, kiekvienais metais į pratybas ir mokymus pašaukiamų aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių ir rezervo karių skaičių.
Numatoma atsisakyti viešo šauktinių sąrašo skelbimo, numatant individualų karo prievolininko informavimo apie šaukimą atlikti karo prievolę būdą.
Savo ruožtu sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis lapkritį teiks Sveikatos sistemos įstatymo pataisas, kuriomis būtų nustatytas gydymo įstaigų veiklos organizavimas grėsmių ir krizių metu.
Numatyta įtvirtinti regioninių centrų, atsakingų už paslaugų teikimo koordinavimą regione, funkcijas ir įgaliojimus, kurie leistų operatyviai priimti sprendimus ir užtikrinti, kad gydymo paslaugos krizės metu būtų teikiamos nepertraukiamai.
Be to, ketinama numatyti įmonėms ir įstaigoms pareigą įrengti automatinius išorinius defibriliatorius.
L. Kukuraitis taip pat ketina siekti užtikrinti geresnį vaistų prieinamumą ir nedidelį gyventojų skaičių turinčiuose miestuose, nustatyti kokybiškų ir saugių imuninių ir kraujo vaistinių preparatų tiekimo reikalavimus, leisti išsiparduoti šių vaistinių preparatų likučius pasibaigus leidimo juos tiekti galiojimo terminui.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė rudenį į Seimą keliaus su Mokslo ir studijų įstatymo pataisomis.
Ketinama didinti pareiginės algos koeficientų intervalų apatines ir viršutines ribas valstybiniuose mokslinių tyrimų institutuose dirbantiems mokslininkams ir tyrėjams. Taip pat ketinama aukštojo mokslo finansavimą suderinti su valstybės biudžeto formavimu.
Ministrė taip pat siūlys jam suteikti įgaliojimus skirti valstybinę stipendiją absolventams, įgijusiems pedagogo kvalifikaciją, pradėjusiems dirbti valstybinėse ar savivaldybių švietimo įstaigose.
Siūlymus teiks ne tik Vyriausybė
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas spalį ketina nešti įstatymų paketą, kuriuo ketinama užtikrinti didesnį valstybės tarnybos patrauklumą, tarnautojų kompetenciją, valstybės tarnybos veiklos efektyvumą ir tvarų valstybės tarnautojų darbo apmokėjimą.
Ministras ketina siūlyti tobulinti priešgaisrinės saugos sistemos ir atliekamų gelbėjimo darbų organizavimą, tolygiai išdėstyti visų lygių priešgaisrinių komandų tinklą bei įgalinti šias komandas veikti ir taip padidinti sistemos veiksmingumą.
Be to, ketinama stiprinti Viešojo saugumo tarnybos vaidmenį saugant strateginius valstybės objektus, dalyvaujant krizių valdyme.
Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė numačiusi lapkritį Seimui teikti pataisas, kuriomis būtų sudarytos sąlygos efektyviau ir plačiau panaudoti Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo lėšas, stiprinant nukentėjusiųjų nuo smurtinių nusikaltimų teisių apsaugą, užtikrinti neturtinės žalos kompensacijų proporcingumą atsiradusiai žalai ir ekonominei situacijai.
Savo siūlymus Seimo sesijos darbų programai dar teikia prezidentas ir parlamentinės frakcijos.
Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną ir truks iki gruodžio 23 dienos.
Per metus parlamentas renkasi į dvi sesijas – pavasario ir rudens.
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