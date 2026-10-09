Pensijų fondai skaičiuoja dviženklę grąžą: kiek pinigų sukaupė gyventojai?

Tuo metu metinė vidutinė svertinė fondų grąža siekė atitinkamai 13,9 proc. ir 15,7 proc.
Rugsėjo pabaigoje gyventojų sukauptas turtas antros pakopos fonduose buvo 5,9 mlrd. eurų, o trečios – 0,72 mlrd. eurų.
Per visą pensijų kaupimo laikotarpį antros pakopos dalyviai iš investicijų uždirbo apie 4,6 mlrd. eurų, per pastaruosius metus – 854 mln. eurų, o vien per tris šių metų ketvirčius – 542,3 mln. eurų.
Pasak Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) vadovo Vaidoto Rūko, metų pradžioje fiksuoti finansų rinkų svyravimai nesutrukdė fondams toliau auginti gyventojų sukaupto turto vertę.
„Kaupimo tęstinumas yra svarbus – jis padeda nuosekliai formuoti papildomą pajamų šaltinį ir stiprinti finansinį savarankiškumą senatvėje“, – pranešime teigė V. Rūkas.
Per devynis mėnesius antros pakopos sutartis sudarė 35,1 tūkst. naujų dalyvių, o trečios – 7,5 tūkst.
Kiek gyventojų trečiąjį metų ketvirtį pasitraukė iš pensijų kaupimo, asociacija žada paskelbti spalio viduryje.
Kaip rašė BNS, nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą per antrąjį lango etapą – balandžio–birželio mėnesiais – iš kaupimo pasitraukė dar 115,7 tūkst. gyventojų – arba 8 proc. visų kaupusiųjų šių metų pradžioje (apie 1,45 mln.) arba 13,5 proc. kaupusiųjų balandžio pradžioje (860 tūkst.).
Per pirmąjį langą – sausio–kovo mėnesiais – iš kaupimo pasitraukė apie 40 proc. sistemos dalyvių – apie 580 tūkst. žmonių. Visas įmokėtas lėšas su investicine grąža atsiėmė apie 35 proc., arba 515 tūkst. žmonių, dar 65,4 tūkst. pasitraukė dėl ligos bei artėjant pensijai arba atsiėmė 25 proc. lėšų.
Per pirmuosius du langus iš kaupimo jau išėjo beveik pusė šių pensijų fondų dalyvių.
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