Pensijų klausimas – ir vėl politikų akiratyje

Miesto šventės šurmulyje senjorė Aldona ne perka, o pati prekiauja. Dėžėje – pačios rinktos vaistažolės.
„Reikia dirbti. Visą vasarą renku tas žoles, o žiemą siuvinėju maišelius“, – sakė pensininkė.
Taip moteris prisideda prie nedidelės pensijos.
„Gyvenu ir dar lieka... Jėzau, Jėzau. Ai, kiek dabar mums reikia“, – kalbėjo ji.
Į mugę saulėtą dieną ir pensininkė Alma užsuko, kuri žvalgėsi papuošalų.
„Auskariukų kažkokių pasižiūrėti, tokių kaip jūsų“, – atviravo moteris.
Anot jos, iš mugės išeis ne tuščiomis, nes pensija nebloga ir jos jai pakanka.
„Dirbau tokį darbą, kur pensijos yra mokamos didesnės“, – tvirtino Alma.
Lietuvoje – per 600 tūkstančių pensininkų, o išmokos jiems – vienos mažiausių Europoje.
„Vidutinė pensija Lietuvoje šiuo metu – apie 670 eurų. Tai yra bendras vidurkis visiems: ir žmonėms, kurie turi būtinąjį stažą, ir tiems, kurie neturi“, – patikslino „Sodros“ atstovė Malgožata Kozič.
Kandidatė į socialinės apsaugos ir darbo ministres, socialdemokratė Jūratė Zailskienė pensijas didinti siūlo panaudojant dalį „Sodros“ rezervo.
„Manau, turime kalbėti apie greitesnį pensijų indeksavimą, turime kalbėti apie rezervo dydį, ar jis tikrai turi būti toks didelis. Tikėtina, kad jį galima šiek tiek mažinti“, – teigė politikė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pastaraisiais metais „Sodros“ išlaidos siekia apie 8 milijardus eurų. „Sodros“ rezerve – daugiau nei 3,5 mlrd. O metų gale, kaip prognozuojama, bus surinkta maždaug 300 mln. daugiau nei planuota.
„Reikia šitą dalį surinktų neplanuotų lėšų būtent panaudoti daugiau pensijų didinimui, kad paprasčiausiai ji artėtų link europinių standartų“, – sakė Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
„Pinigus išleisti gali bet kuri valdžia ir tai padaryti su malonumu. Bet tai nereiškia, kad siūlomi sprendimai yra atsakingi ir adekvatūs esamoje situacijoje“, – įsitikinęs Biudžeto ir finansų komiteto narys Mindaugas Lingė.
Lietuva susiduria su demografine krize. Gimstamumas – mažas, o trečdalis darbingo amžiaus žmonių – vyresni nei 50 metų.
„Jeigu dabar panaudotume gana daug rezervo lėšų ir padidintume esamas pensijas, kas būtų pageidautina ir tikrai norėtųsi, kad taip būtų, tuomet prisiimtume įsipareigojimus, ir toliau jos turėtų atitinkamai didėti“, – pabrėžė ekonomistas Teodoras Medaiskis.
Prognozuojama, kad per ateinančius 20 metų darbingų žmonių mažės trečdaliu.
„Dabar nedidinkime taip labai pensijas, atidėkime šitą pensijų didinimą, kad turėtume lėšų išsimokėti paskui“, – teigė T. Medaiskis.
Rezervas kaupiamas siekiant suvaldyti ekonominius iššūkius. Tokių Lietuvoje būta – per 2008 m. krizę šalies BVP krito apie 15 proc.
„Jeigu gyvename tik šia diena ir kad tik kažkas pasimėgautų kadencijos rezultatais, kaip mums pavyko ištaškyti „Sodros“ rezervą, tai mes jau tokią situaciją matėme. Ponia Vilija Blinkevičiūtė 2008 m. panašiai elgėsi“, – prisiminė M. Lingė.
„Kai buvo ekonominė krizė 2008 m. ir „Sodra“ buvo be rezervo, buvo labai blogai, teko net mažinti pensijas“, – aiškino T. Medaiskis.
Apie „Sodros“ rezervo mažinimą pernai gruodį kalbėjo ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. Pensijoms skirti daugiau skatino ir prezidentas – papildomai nuo 20 iki 60 mln. eurų.
„Dabar per mėnesį išmokame maždaug 600 milijonų. Mes jau turime 3,5 milijardo. Tai ne metinis biudžetas, pusė metinio biudžeto“, – teigė A. Sysas.
Įstatymas leidžia naudoti iki 75 proc. rezervo. Pernai panaudota apie 2 proc.
„Papildomam apskaitos vienetų indeksavimui naudojo kur kas mažesnę dalį ir elgėsi, na, gal ir pernelyg atsargiai“, – kalbėjo T. Medaiskis.
Konservatorius M. Lingė sako, kad vien rezervas demografinės krizės neišspręs. Lietuva neišvengiamai turės imtis papildomų priemonių.
„Pasirinkimų daug nėra, tai yra arba „Sodros“ įmokų tarifų klausimas, jų peržiūrėjimas, arba spręsti pensinio amžiaus klausimą“, – įspėjo M. Lingė.
Valdantieji diskusijas apie „Sodros“ rezervo panaudojimą žada kelti rudens sesijoje, svarstant kitų metų biudžeto projektą.
