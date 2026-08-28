„PGE Dystrybucja“ brigados pradėjo elektros atkūrimo darbus Marijampolės regione

Vienas didžiausių Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorių „PGE Dystrybucja“ į pagalbą ESO atsiuntė dvi brigadas, kurias sudaro 11 specialistų, į Lietuvą jie atsigabeno dvi keltuvo platformas – „Mercedes 4x4“ ir „Iveco 4x4“.
Brigados padės tvarkytis su audros padariniais pietų Lietuvoje.
„Šios audros mastas yra toks, kad kiekviena papildoma profesionalų brigada šiandien yra itin svarbi. Mūsų kaimynai ne tik gerai supranta, ką reiškia tokio masto stichija – jie patys susiduria su panašiais iššūkiais ir žino, kokio sudėtingumo darbai laukia. Todėl ypač vertiname Lenkijos kolegų sprendimą atvykti ir padėti mums būtent tada, kai pagalbos labiausiai reikia“, – pranešime sako ESO vadovas Renaldas Radvila.
Pasak jo, vienas didžiausių iššūkių šalinant tokio masto stichijos padarinius yra žmogiškųjų išteklių pajėgumai.
Anksčiau šią savaitę į pagalbą ESO atėjo Lietuvos perdavimo tinklų operatorė „Litgrid“, pašalinusi audros padarinius savo tinkle.
Kaip skelbiama, bendrovė sustabdė planinius darbus, kuriuos galima atidėti, ir visoms rangovų bendrovėms, kurios specializuojasi oro linijų darbuose, pasiūlė padėti ESO tvarkyti skirstomąjį tinklą.
Kaip skelbė ELTA, po smarkios audros šalyje daliai gyventojų ir verslų vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, Vyriausybė šį trečiadienį paskelbė ekstremaliąją situaciją valstybės mastu.
Penktadienio rytą elektros tiekimas vis dar buvo sutrikęs 46 tūkst. ESO klientų.
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