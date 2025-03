Pieno kaina pasiekė aukštumas: paskaičiavo, kiek pabrango per metus

Vidutinė natūralaus pieno kaina Lietuvoje per metus – vasarį, palyginti su pernai vasariu, padidėjo 30,3 proc. iki 550,2 euro už toną (be PVM), o per mėnesį – palyginti su šių metų sausiu, – 0,2 proc.