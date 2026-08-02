Pigiausia mėsa – kiauliena

Kainos ne akcijinės
Kiaulienos mėgėjams yra gerų žinių – sprandinės kaina per trejus metus beveik nepasikeitė. Vištienos krūtinėlę šašlykams besirenkantiems naujienos ne tokios džiugios – ji pastebimai pabrango.
Tokį skirtumą atskleidžia Žemės ūkio duomenų centro (ŽŪDC) registruojamos įprastos, ne akcijų metu didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse taikomos kainos.
Sprandinės kaina dar smuko
Per trejus metus šašlykams dažnai naudojamos kiaulienos sprandinės kaina ne tik nepadidėjo, bet šiemet buvo keliais centais mažesnė nei 2023-iųjų vasarą.
2023 m. birželį kiaulienos sprandinė be kaulo didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse vidutiniškai kainavo 6,23 euro už 1 kg. Po metų jos kaina siekė 6,28 euro, 2025 m. birželį – 6,53 euro, o šių metų birželį sumažėjo iki 6,21 euro.
„Šašlykai neatsiejami nuo vasaros, todėl pirkėjams gali atrodyti, kad prasidėjus jų sezonui mėsa kasmet brangsta. Tačiau kiaulienos sprandinės kainų duomenys to nerodo – šią vasarą ji kainuoja beveik tiek pat, kiek prieš trejus metus. Visai kitokią tendenciją matome vištienos rinkoje“, – sako ŽŪDC Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus vadovė dr. Irma Jankauskienė.
Vištienos krūtinėlė pabrango
Nors kiaulienos sprandinės kaina per trejus metus beveik nepasikeitė, vištienos krūtinėlė pabrango.
2023 m. birželį 1 kg vištienos krūtinėlės didžiuosiuose prekybos tinkluose vidutiniškai kainavo 5,73 euro, o šių metų birželį – jau 6,95 euro. Per trejus metus jos kaina padidėjo daugiau kaip penktadaliu.
Taigi šią vasarą kiaulienos sprandinė kainuoja beveik tiek pat, kiek prieš trejus metus, o už 1 kg vištienos krūtinėlės tenka mokėti 1,22 euro daugiau.
Jeigu ruoštumėte namuose
Namuose paruošti šašlykus iš 1 kg kiaulienos sprandinės kainuotų apie 7,14 euro, o pasirinkus vištienos krūtinėlę – apie 7,59 euro. Taigi didžiąją galutinės sumos dalį sudaro mėsa, o pats marinatas kainuoja mažiau nei 1 eurą.
ŽŪDC orientaciniam skaičiavimui pasirinko paprastą marinatą iš svogūnų, rapsų aliejaus, citrinos, česnako, druskos ir prieskonių. Vienam kilogramui mėsos marinuoti reikalingi ingredientai pagal liepą fiksuotas kainas kainuotų apie 0,79 euro.
Skaičiuojant keturių žmonių iškylą ir kiekvienam numatant po 300 g mėsos, namuose marinuota kiaulienos sprandinė kainuotų apie 8,57 euro, o vištienos krūtinėlė – apie 9,11 euro.
Į šias sumas neįtrauktos daržovės, duona, padažai, anglys, kepimo išlaidos ir šašlykams paruošti skirtas laikas.
Taigi keturių žmonių iškylai namuose paruoštų kiaulienos ir vištienos šašlykų kainą skirtų vos 54 centai. Vis dėlto už šio nedidelio skirtumo slypi dvi visiškai skirtingos kainų tendencijos: sprandinė per trejus metus beveik nepabrango, o vištienos krūtinėlės kaina išaugo daugiau kaip penktadaliu.
Parengta pagal ŽŪDC inf.
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