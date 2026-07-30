Pirkėjams siunčia svarbią žinią

Prekė padedama ant svarstyklių, o vos po akimirkos ji būna atpažįstama. Nereikia nieko ieškoti ar spausti, nes dirbtinis intelektas prekę atpažįsta greičiau nei pirkėjas ją suranda savitarnos kasos ekrane. Tai viena naujovių, kuri jau bandoma Lietuvos parduotuvėse.
„Mes žinome, kad parduotuvėje obuolių gali būti, pavyzdžiui septynios rūšys. Dažnai pamiršti, kokius išsirinkai, tad tokios svarstyklės gali pagreitinti net apie 10 sekundžių vieno produkto skenavimą. Nereikia galvoti ir klausti pardavėjo“, – teigė „Rimi Lietuva“ atstovė spaudai Luka Lesauskaitė.
Kol kas dirbtinis intelektas atpažįsta ne visas sveriamas prekes. Sistema identifikuoja apie 30 dažniausiai perkamų vaisių ir daržovių, todėl kai kurių produktų, pavyzdžiui, citrinų, atpažinti dar nepavyksta. Technologija vis dar tobulinama, tačiau vienas didžiausių iššūkių – išmokyti ją tiksliai atpažinti prekes net ir tada, kai jos sudėtos į maišelius.
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„Noras yra įsitraukti ir tokias kategorijas kaip sveriami saldainiai ar riešutai bei panašūs dalykai, kurių perka didesniais kiekiais“, – komentavo L. Lesauskaitė.
Tiesa, dirbtinis intelektas parduotuvėse naudojamas ne tik tam, kad pirkėjai apsipirktų greičiau. Jis pasitelkiamas ir tam, kad apsipirkimas savitarnos kasose būtų skaidrus.
„Sistema fotografuoja, t. y., daro nuotrauką iš savitarnos kasos viršaus. Jei mato, kad yra kažkoks neatitikimas, mūsų apsaugos postas gauna įspėjimą, kad reikia atkreipti dėmesį. Gauna tiek nuotrauką, tiek kasą, kurioje yra tas neatitikimas“, – aiškino „Maximos“ atstovė spaudai Ernesta Vareikytė.
Anot prekybininkų, įrankis pasiteisino, nes sukčiavimo atvejų savitarnos kasose sumažėjo. Tiesa, yra ir kur kas daugiau sričių, kuriose pritaikyti dirbtinio intelekto įrankiai.
„Jei apsipirkinėjant elektroninėje parduotuvėje įsidėjai, pavyzdžiui, faršo, tuomet dirbtinis intelektas gali pasiūlyti makaronus bei kitus produktus“, – pasakojo L. Lesauskaitė.
„Turime prekių prognozavimo įrankį, kuris analizuoja paskutinių dviejų metų pardavimo istoriją ir pagal tai formuoja užsakymus parduotuvėms“, – teigė E. Vareikytė.
Pasak prekybininkų, dirbtinio intelekto parduotuvėse tik daugės, tačiau jis visapusiškai dar negali pakeisti žmogaus.
(be temos)