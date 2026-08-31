 Pirmadienį Lietuvoje pigo tik vienos rūšies degalai

Pirmadienį Lietuvoje pigo tik vienos rūšies degalai

2026-08-31 13:41 klaipeda.diena.lt inf.

Vidutinės benzino ir suskystintos naftos dujų (SND) kainos pirmadienio rytą padidėjo atitinkamai 0,45 proc. ir 0,49 proc., o dyzelinas atpigo 0,62 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

<span>Pirmadienį Lietuvoje pigo tik vienos rūšies degalai</span>
Pirmadienį Lietuvoje pigo tik vienos rūšies degalai / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos svyravo nuo 1,89 euro iki 2,19 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,04 euro ir buvo 0,62 proc. mažesnė nei penktadienį (2,05 euro).

Mažiausia dyzelino kaina, siekusi 1,89 euro, buvo „Neste“ tinklo degalinėje Tauragėje, o didžiausia – septyniose „Circle K“ tinklo degalinėse. Pastarosiose litras dyzelino kainavo 2,19 euro.

Benzino kainos pirmadienio rytą degalinėse siekė 1,65–1,91 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,78 euro ir buvo 0,45 proc. didesnė nei penktadienį (1,77 euro).

Pigiausias benzinas buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Vilniuje – 1,65 euro, o brangiausias – dviejose „Boost Petrol“ tinklo degalinėse, kur litras šių degalų atsiėjo 1,91 euro.

Tuo metu SND kainos degalinėse svyravo nuo 0,67 euro iki 0,94 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,76 euro ir buvo 0,49 proc. didesnė nei penktadienį (0,76 euro).

Mažiausia SND kaina fiksuota keturiose „Madalva“ tinklo degalinėse – jose litras dujų kainavo 0,67 euro. Brangiausiai litras dujų pirmadienį kainavo „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone – 0,94 euro.

Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 28 dieną Lietuvoje buvo 1,68 euro, dyzelino didmeninė kaina – 1,87 euro.

Brent naftos kaina rinkoje rugpjūčio penktadienį siekė 89,31 JAV dolerio už barelį. 

Šiame straipsnyje:
LEA
Degalai
benzinas
dyzelinas
kaina
degalų kainos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų