Pirmoji diena be galimybių paso: kaip prekybininkai reguliuos lankytojų srautus?

Nuo šeštadienio, vasario 5-osios, pirkėjams atsidaro durys be galimybių paso – prekyba atlaisvėja, joje laukiamas naujas renesansas, praneša LNK.

Apie tai žurnalistai kalbėjosi su Lietuvos prekybos įmonių asociacijos direktore Rūta Vainiene. Kaip bus sutinkamas šeštadienis ir reguliuojami lankytojų srautai?

„Su kvadratiniais metrais yra ir pigiau, ir paprasčiau. Tas reguliavimas jau yra buvęs. Jis buvo maisto prekių parduotuvėse per karantiną, o po karantino visose parduotuvėse ir prekybininkai jau žino, kaip šitą reguliavimą taikyti. Tai dabar yra 15 kv. m. nuo bendro ploto. Reikia padaryti paprastą matematinį veiksmą – padalinti. Tada jie sužinos, kiek maksimaliai gali būti pirkėjų vienu metu parduotuvėje. Ir tada jau skirtingai prekybininkai elgiasi“, – detalizavo pašnekovė.

Pasak jos, atsižvelgiant į numatytus ribojimjus kvadratiniais metrais, pirkėjų skaičius padvigubėja, nes anksčiau buvo 30 kv. metrų nuo prekybinio ploto, o dabar 15 kv. m. nuo bendrojo ploto. „Tai mažose parduotuvėse, kur dar piko metu susidarydavo šiokia tokia eilutė, tai, manome, kad jos neliks dėl to, kad reikalavimai sušvelnėja. Be to, daugiau žmonių galės eiti į didžiąsias parduotuves, o ten tikrai srautas gali pasiskirstyti saugiai“, – akcentavo R. Vainienė.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Paklausta, kaip didesnės parduotuvės skirstys lankytojų srautus, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos direktorė sakė, kad technologijos bus paprastos – srautus ribos atsižvelgiant į krepšelių ar vežimėlių skaičių. Apsaugos darbuotojai ateis tada, kai pastarųjų nebeliks, kad neįleistų žmonių be krepšelių ar vežimėlių. Kiti turi skenavimo sistemas, kurios fiksuoja, kiek žmonių įeina ir kiek išeina. O mažose parduotuvėse žmonių skaičių skaičiuoja žmogus, atsižvelgiant į maksimalų leistiną lankytojų skaičių.

„Bet vis dėlto mes planuojame, kad eilės susidaryti neturėtų, jei jos ir būdavo, tai prie mažųjų parduotuvių. Didžiuosiuose prekybos centruose žmonės bus skaičiuojami po stogu, lauke laukti nereikės. Jei žmogus norės eiti į vieną parduotuvę, bet pamatys, kad ten – eilutė, galės nueiti į kitą parduotuvę, kur eilutės nėra ir vėliau sugrįžti pasižiūrėti, ar ten jau nebėra eilutės. O mažosiose parduotuvėse galės būti daugiau pirkėjų, nes reguliavimas sušvelnėja daugiau nei du kartus“, – teigė R. Vainienė.

Pašnekovės teigimu, parduotuvėse, ypač didesnėse, kur susidaro eilės, pavyzdžiui, prie daržovių, mėsos ar kitų skyrių, yra stebima vaizdo kameromis ir įspėjama nesibūriuoti – ateina ir apsaugos darbuotojai, būna iškabinti papildomi informaciniai skelbimai, kuriuose pabrėžiama, kad reikia laikytis saugaus 2 metrų atstumo.

Pasiteiravus, ar nebaugu, kad galimybių pasas sustabdytas šeštadienį, o ne darbo dieną, R. Vainienė tarstelėjo, kad ne, nes toks srautų reguliavimas, koks yra dabar, buvo siūlytas anksčiau – vietoj galimybių paso. Ji pastebėjo, kad žmonių srautai yra kritę dėl pandemijos. Buvo kritę ir dėl galimybių paso, bet tikimasi, kad pastarieji atsistatys. Taip pat srautai kritę ir dėl didelio sergamumo COVID-19 bei dėl to, kad daugelis yra izoliacijoje. Įtakos sumažėjusiems srautams turi ir tai, kad gyventojai taupo.

„Prekybininkai antplūdžio nesitiki, bet jei net sugrįžtų visi tie, kurie neturėjo galimybių paso, manome, kad pasiskirstys proporcingai – žmonės eis ten, kur jie būdavo įpratę eiti, kur jiems patogu, o ne ten, kur jiems buvo leidžiama įeiti be galimybių paso. Tie žmonės, kurie turėjo galimybių pasą arba jo neturėjo, visada turėjo alternatyvą – galėjo apsipirkti nuotoliniu būdu arba sudaryti pirkinių krepšelį ir kažkieno paprašyti. Na, gal drabužius norisi pasimatuoti, bet drabužių parduotuvėse niekada nebūdavo grūsčių“, – spėjo R. Vainienė.

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos direktorė pridūrė, kad prekyba yra vienintelė vieta, kur visą laiką nereikia nusiimti kaukės. Tuo tarpu, lankantis kavinėse, kaukė nusiimama valgant. Tad, jei pastarojoje vietoje žmonės jaučiasi saugiai, tai prekybos centruose jie esą turėtų jaustis bent triskart saugiau.