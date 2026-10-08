Po incidento numatomos Laukinių gyvūnų įstatymo pataisos

„Projekto tikslas – panaikinus leidimą laikyti laukinius gyvūnus, neleisti savininkui nužudyti, nugaišinti laikomo gyvūno“, – pateikdamas Laukinės gyvūnijos įstatymo pataisas Seimui sakė jas inicijavęs Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas.
Pasak jo, šiuo metu įstatymas tą leidžia.
„Matėme pranešimus apie tai, kad neteisėtai greičiausiai buvo nušautas tigras Klaipėdos zoologijos sode. Savininkas tikriausiai pasinaudojo šiuo metu įstatyme esančia teise. Jeigu per 30 dienų, nebeturėdamas leidimo, tu neperkeli laukinio gyveno ten, kur yra galimybė jį laikyti, turi teisę tą gyvūną nužudyti ar numarinti. Tai tą įstatymas šiandien leidžia. Mano siūlymas to neleisti ir kartu ieškoti kompleksinių priemonių. Tą ir darysime kartu su Aplinkos ministerija“, – sakė L. Jonauskas.
Šiuo metu galiojanti tvarka numato, kad panaikinus leidimą nelaisvėje laikyti laukinius gyvūnus, per Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos nustatytą, ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą, gyvūnai savininko sprendimu turi būti perduoti kitiems asmenims, turintiems teisę ir tinkamas sąlygas juos laikyti. Arba jie gali būti nugaišinti ar nužudyti, laikantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo reikalavimų.
L. Jonausko nuomone, toks reguliavimas yra ydingas ir neatitinka gyvūnų gerovės principų.
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas taip pat pastebi, kad Lietuvoje jau veikia Laukinių gyvūnų globos centras, kurio paskirtis – priimti, gydyti ir reabilituoti paimtus, konfiskuotus ar sužeistus laukinius gyvūnus.
Laukinių gyvūnų įstatymo pataisas ketvirtadienį palaikė 59 Seimo nariai, 3 buvo prieš, 14 susilaukė.
Projektas keliaus svarstymui į parlamento Aplinkos apsaugos komitetą, o gruodžio 10 d. jis vėl sugrįš į Seimo salę.
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