Po incidento prie Kruonio HAE ministras siūlo stiprinti regionų tinklų gebėjimą veikti savarankiškai

Tai numatančius pakeitimus ministras žada pristatyti spalio mėnesį.
„Jau spalio mėnesį planuojame išeiti su viešais pasiūlymais ir parlamente tikimės palaikymo priimant įstatymus. Tam tikra galimybė sukuriant salų režimą, siekiant lanksčios elektros generacijos, įrenginių, decentralizuotų skirtingose Lietuvos vietose, bendra galia – iki 800 megavatų“, – LRT radijui trečiadienį sakė ministras.
„Tokiu būdu galėtume būti dar labiau užtikrinti, kad įvykus vienokioms ar kitokioms situacijom, tinklo gebėjimas teikti paslaugas galėtų veikti ir izoliuotais regioniniais režimais“, – pridūrė jis.
L. Savickas teigė, kad su Baltijos šalių ministrais yra sutaręs vystyti bendrą atsargų rezervą, tam, kad susiklosčius tam tikrai situacijai, būtų galima greitai atkurti ir dalintis rezervais.
Kaip rašė BNS, rugpjūtį L. Savickas sakė, kad rengiamas planas, kaip prireikus vienas ar kitas Lietuvos rajonas jam atsijungus nuo pagrindinio tinklo galėtų tiekti elektrą savarankiškai. Pasak jo, tam galėtų būti pasitelkti gaminantys vartotojai, saulės jėgainės, elektros kaupimo baterijos.
NATO misijos Lietuvoje naikintuvams antradienio naktį Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) numušus droną, L. Savickas sako, kad energetinės kritinės infrastruktūros apsauga ir atsparumas yra vienas didžiausių prioritetų, tačiau jis taip pat pabrėžia, kad „ne energetikams reikia ieškoti sprendimų, kaip pašalinti grėsmes“.
„Matome labai sklandų bendradarbiavimą tiek su krašto apsaugos, tiek su vidaus reikalų sistemomis, kurios rūpinasi ir pačio objekto fizine apsauga, turi reikalingą įrangą, turi kitus sprendimus ir ta sinergija yra esminis raktažodis", – sakė L. Savickas.
BNS rašė, kad antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
„Ignitis gamybos“ vadovės teigimu, dronas nukrito maždaug 5 kilometrų atstumu nuo Kruonio HAE.
Naujausi komentarai