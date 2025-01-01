Po kritikos direktorei teko keisti automobilį

Pasak Panevėžio rajono savivaldybės Paįstrio seniūnijos vadovo Virginijaus Šležo, įsidarbinti ateina įvairaus plauko žmonių.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Įvairiausių yra. Yra ir tokių, kurie ateina pėsti – nieko nebeturi, nes pragėrė paskutinį dviratį. Bet yra ir tokių, kurie atvažiuoja prabangiomis mašinomis, pavyzdžiui, „Lexus“. Sako, kad užsidirbo užsienyje arba senelis padovanojo“, – laidoje „Už ar prieš?“ pasakojo V. Šležas.
Jam antrino ir „Varėnos pienelio“ vadovė Jolanta Kuzminienė, kuri tvirtino, kad paprasti darbuotojai leidžia sau prabangiai gyventi.
„Šiame krašte laikoma, kad į darbą eiti pėsčiomis – negarbė. Nesvarbu, kad gyveni už gamyklos tvoros ir iki darbo vos 200 metrų, vis tiek turi važiuoti. Pati septynerius metus važiavau su „Mazda“ automobiliu. Kolektyvas paskutinius dvejus metus, kai sutikdavo mane gamykloje, sakydavo: „Direktore, pasikeiskite mašiną“, – nes darbininkų automobiliai buvo nuo „Teslos“ iki „Mercedes-Benz“ ar „Audi“, – tikino ji.
Pasak J. Kuzminienės, darbuotojai automobilius neretai nusiperka iš juodų pinigų, o galiausiai ir jai teko atsinaujinti savo transporto priemonę.
Naujausi komentarai