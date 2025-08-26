Po Trumpo muitų politikos – sumaištis: jau penktadienį laukia nauja tvarka dėl siuntų

Kasparas į užsienį retai ką siunčia, todėl pašte teko pasikonsultuoti. Siuntinys nedidukas, užsienyje gyvena šeimos nariai.
„Į Jungtinę Karalystę siunčiau telefoną“, – pasakojo jis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
O tiems, kurių giminės gyvena už Atlanto, teks suktis ant kulno. Lietuvos paštas laikinai stabdo siuntas į Ameriką. Prie jo jungiasi ir estiško kapitalo bendrovė „Omniva“. Panaši situacija ir kitose Europos šalyse.
„Didelė dalis Europos pašto operatorių pastarosiomis dienomis paskelbė tokį pat sprendimą, kaip ir Lietuvos paštas“, – teigė Lietuvos pašto atstovas Lukas Zadarackas.
Viskas dėl D. Trumpo sprendimo keisti tvarką, galiojusią daugiau nei kelis dešimtmečius. Ji įsigalios penktadienį.
„Nuo 1970 metų Amerika taikė išimtį, vadinamą „de minimis“. Tai reiškia, kad daiktus, kurių vertė mažesnė nei 800 dolerių, žmonės galėjo parsivežti be jokių mokesčių. Pagrindinė priežastis – kad amerikiečių turistams, keliavusiems po Europą, už suvenyrus nereikėtų mokėti muitų“, – aiškino laikinasis „Omniva“ komercijos vadovas Sven Kukemelk.
Laikai pasikeitė, išaugo elektroninė prekyba, kuri taip pat naudojosi šia išimtimi.
„Tokia ir yra D. Trumpo politikos idėja – padaryti amerikiečių produktus konkurencingesnius prieš tuos, kurie atvyksta iš užsienio“, – tikino S. Kukemelk.
Taigi teks prisitaikyti.
„Gali būti įvairių sutrikimų, nes smarkiai padidėja srautas Amerikoje muitinamų siuntų. Netgi ne dėl kompanijų, o dėl JAV muitinės darbo gali sulėtėti pristatymas“, – tvirtino Lietuvos „UPS“ direktorius Vaidotas Lašas.
„Kalbant apie Lietuvos paštą, tai – keliasdešimt tūkstančių siuntų per mėnesį“, – sakė L. Zadarackas.
„Jei vertinsime apimtį, manome, kad tai palies nuo 32 iki 40 tūkstančių siuntėjų“, – kalbėjo S. Kukemelk.
Pirmiausia teks palaukti – bet kiek, kol kas neaišku. Ne visoms siuntų bendrovėms žinoma, kaip viskas veiks.
„Nesame gavę konkretaus išaiškinimo, kaip bus tiksliai vykdomas muito mokesčių surinkimas, todėl kol kas nespekuliuojame“, – tikino L. Zadarackas.
„Pasikeitimai labai greiti – paskelbiami ir greitai įgyvendinami. Šis yra vienas tokių, nes buvo paskelbtas tik liepos pabaigoje“, – teigė V. Lašas.
Tarifai keisis ir ateityje. D. Trumpas jau parodė, kad jie labai dinamiški, nuolat kinta – dabar gali būti vienokie, vėliau kitokie.
„Tarifai keisis ir ateityje. D. Trumpas jau parodė, kad jie labai dinamiški, nuolat kinta – dabar gali būti vienokie, vėliau kitokie“, – aiškino S. Kukemelk.
Tiesa, Lietuvoje veikiančios pasaulinės siuntų įmonės su panašiu scenarijumi neseniai jau buvo susidūrusios, todėl dirbs įprastai – siuntos į Ameriką nestos.
„JAV jau gegužę panaikino „de minimis“ Kinijai, tad turėjome tokią praktiką“, – sakė V. Lašas.
Tačiau visiems, kurie prekiauja su Amerika, teks apsispręsti – kas dėl muitų prisiims papildomą naštą?
„Tai kiekvieno verslo konkurencingumo klausimas. Jei jie konkuruoja su vietiniais gamintojais, muitas neišvengiamai pridės pinigų prie kainos“, – tvirtino V. Lašas.
Kainos gali kisti ir Lietuvoje, bet greičiausiai brangiau už prekes mokės amerikiečiai. Anot Lietuvos muitinės, siunčiantis prekes iki 150 eurų iš Amerikos, muitų mokėti nereikia. Tačiau Europos Sąjunga ateityje planuoja tokias siuntas apmokestinti.
Naujausi komentarai