Politikai siūlo persėsti į viešąjį transportą, bet ir patiems juokinga

Siūlo gyventojams persėsti į viešąjį transportą, bet ir patiems juokinga.
„Jeigu paleis iš Balsių traukinį iki Seimo – būtinai“, – į klausimą, ar persės į viešąjį transportą, atsakė Seimo narys Algirdas Sysas.
Valdžia pagaliau tiesia pagalbos ranką vairuotojams.
„Paprašiau, kad susisiekimo ministras pasinagrinėtų, kaip mes galėtume grįžti prie temos. Buvo traukiniams nuolaida, būtų galima kalbėti ir apie kitokio pobūdžio nuolaidas“, – teigė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
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Nuo antradienio aišku, kad degalų akcizo valdžia nemažins, nors anksčiau žadėjo. Užtat vėl bandys vairuotojus persodinti į traukinius.
„Čia tiktai yra poleminis klausimas, ar darom šitą, ar nieko nedarom“, – aiškino A. Sysas.
O ką daro, ir patys supranta. Rytais vaikų į mokyklas traukiniu nenuveši.
„Ne, aš pats važinėju automobiliu dėl to, kad man laikas yra pinigai“, – sakė Seimo narys Algirdas Butkevičius.
Ir kad šimtai tūkstančių vairuotojų lengvata traukinių bilietams nė nepasinaudos.
„Mielai persėsčiau, jeigu būtų jų tinklas platesnis. Aš gyvenu regione, deja, iš ten keleiviniu transportu geležinkeliu neįmanoma važiuoti“, – pasakojo Seimo narė Aušrinė Norkienė.
Tad išeina, kad vėl kompensacijos planuojamos tiems, kurie galimai iš viso nevairuoja ir degalų nesipila. Gyventojams – visai nejuokinga.
„Kada jie buvo logiški? Valdžios sprendimai. Kada jie buvo logiški?“ – klausė praeivis.
„Tai dyzelinas nepapigs, o aš jį naudoju kiekvieną dieną“, – sakė vyras.
„Ne visiems gal patogu su tuo traukiniu keliauti, susisiekimas dar nėra tiek pažengęs“, – teigė kitas vyras.
M. Sinkevičius skaičiuoja, kad mažinti akcizą – per brangu. Kainuotų po 20 milijonų eurų per mėnesį.
„Iš Jonavos kursuoja traukinys į Vilnių ir jeigu jisai persės į traukinį, rytais ir vakarais kursuos traukiniu, tai, manau, bus geras pavyzdys. Bet panašu, kad jam labiau patinka su švyturėliais Ukmergės gatvėje prastumdyti kamščiuose esančius bendrapiliečius“, – kalbėjo Seimo narys Mindaugas Lingė.
Anot susisiekimo ministro, perpus atpiginti traukinių bilietai pavasarį atsiėjo kur kas mažiau – vos du milijonus eurų. Sako, kad labai pasiteisino.
„Iš viso pravažiavo milijonas keleivių, 29 tūkstančiai naujų keleivių atėjo per tuos du mėnesius“, – pasakojo susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Paskaičiuota, kad šįkart 50 procentų nuolaidą būtų galima taikyti ir tarpmiestinių autobusų bilietams. Tam reikėtų dar 2,5 milijono eurų.
Ministras sako, kad ir savivaldybės galėtų kišenes pakratyti.
„Tikrai raginu Vilniaus savivaldybę vieną dieną ryžtis ir padaryti Vilniaus mieste nemokamą viešąjį transportą. Su tokiu biudžetu, kokį turi savivaldybė – per 2 milijardus eurų –, tikrai turi galimybę tai įgyvendinti“, – teigė J. Taminskas.
Taigi valdžios pagalbos dėl išaugusių degalų kainų gyventojai galėtų sulaukti maždaug už 5 milijonus eurų. O štai mokesčių vien per pirmus aštuonis mėnesius į valstybės biudžetą sumokėta milijardu eurų daugiau nei pernai.
„Jeigu prekių ir paslaugų kainos auga, tai savaime suprantama, kuo daugiau parduodi, tuo daugiau sumoki PVM mokesčio ir taip pat akcizo mokesčio“, – aiškino A. Butkevičius.
Bendrai iš akcizų iki rugsėjo valstybė surinko 120 milijonų eurų daugiau nei pernai. Papildomi 32 milijonai eurų – iš benzino ir dyzelino akcizų.
Iš pridėtinės vertės mokesčio – dar 500 milijonų eurų.
Dėl padidėjusių atlyginimų gyventojų pajamų mokesčio surinkta 450 milijonų eurų daugiau.
„Iš kur tas atlyginimų didinimas, iš kur tas pensijų didinimas? Pasižiūrėkit į kitų ES valstybių darbo užmokesčio didėjimą, išmokų, pensijų kreivę. Tai yra būtent dėl tų sumokėtų didelių mokesčių ir galim laipsniškai vytis Europos Sąjungą“, – kalbėjo A. Sysas.
Premjeras aiškina, kad ne taip reikėtų į viską žiūrėti.
„Reikėtų žiūrėti į paveikslą plačiau“, – teigė M. Sinkevičius.
Mažiau nei planuota į biudžetą sumokėjo verslas. Skaičiuojama, kad metų pabaigoje gali pritrūkti 300 milijonų eurų pelno mokesčio.
„Jeigu tas infliacijos poveikis padengs pelno mokesčio nesurinkimą, tai būsime labai laimingi“, – sakė finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė.
Anot susisiekimo ministro J. Taminsko, traukinių ir autobusų bilietai galėtų pigti kad ir rytoj. Tačiau ar bus bent tiek, spręs Finansų ministerija.
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