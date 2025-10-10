Populiarėja šios paskirties būstai: pigesnė alternatyva butui?

Kodėl tokie būstai pigesni ir kokie yra niuansai, aiškino NT plėtros „KAITA Group“ pardavimų vadovė Rita Demskytė.
– Visų pirma, kas yra tie viešbučio paskirties apartamentai? Galbūt tai rūpi tik kauniečiams ir vilniečiams? Ar visai ne?
– Viešbučio paskirties apartamentai – tai komercinės paskirties patalpos. Bet jose jūs galite gyventi, galite nuomotis, galite dirbti. Tai teisinis formalumas, apibrėžiantis, kad tai negyvenamosios paskirties patalpos. Vilniaus mieste, pavyzdžiui, galima deklaruoti gyvenamąją vietą, gauti bankų finansavimą – panašiai kaip ir gyvenamosios paskirties būstui.
Jų kainos yra mažesnės 10–15 proc., palyginus su analogiško dydžio gyvenamosios paskirties būstais. Jų išplanavimas, kokybė ar patogumai yra lygiai tokie pat kaip gyvenamosios paskirties, nes dažniausiai viešbučio apartamentai būna statomi labai panašiai – taip pat, kaip ir gyvenamosios paskirties būstai. Jei kalbame apie miestus, daugiausia jų, aišku, yra Vilniaus mieste ir pajūryje – Palangoje bei Neringoje. O dėl to, kad atrodo, jog jų daugėja, taip yra todėl, kad senos statybos administraciniai ir gamybiniai pastatai yra konvertuojami į loftus. Jie registruojami kaip negyvenamosios paskirties patalpos, pavyzdžiui, viešbučio apartamentai, kūrybinės dirbtuvės ar studijos. Dėl to ir atrodo, kad dabar jų labai daugėja Vilniaus mieste.
– O jeigu teisiškai – kuo tai skiriasi nuo buto? Sakėte, kad Vilniuje galima deklaruoti gyvenamąją vietą? Ar nėra kokio nors „bet“, kai įstatymiškai ir teisiškai lyginame su paprastu butu?
– Teisiškai – paskirtis. O kitas niuansas – dėl nekilnojamojo turto mokesčio. Gyvenamosios paskirties butams nekilnojamojo turto mokestis skaičiuojamas, jei bendra jūsų turimų turtų vertė viršija 150 tūkst. eurų. O viešbučio apartamentams kiekvienam turtiniam vienetui atskirai skaičiuojamas, pavyzdžiui, Vilniaus mieste tai yra 0,7 proc. nuo mokestinės vertės, kuri nurodoma Registrų centro išraše. Jei norite nuomoti turtą, negalite išsiimti verslo liudijimo kaip gyvenamajai paskirčiai, o turite mokėti 15 proc. pajamų mokestį. Būtinai verta pasiklausti plėtotojo apie garantijas po statybų – ar tai nauja statyba, ar konvertuotas senas pastatas. Dažniausiai taikomos tos pačios garantijos kaip ir naujos statybos būstams, bet tuo visada reikia pasidomėti.
– Kodėl jų kaina mažesnė?
– Dėl paskirties ir tam tikrų ribojimų – nekilnojamojo turto mokesčio, nuomos. Tačiau kaina patraukli jaunų žmonių tarpe, nes būstai pigesni, todėl reikia imti mažesnę paskolą ir mokėti mažiau bankui.
– Bet ir vyresni žmonės perka?
– Ir vyresni. Yra žmonių, kurie nori gyventi kitaip nei iki šiol. Stebina, kad pagrindiniai pirkėjai – jaunimas, bet ateina ir vyresnio amžiaus žmonės, nes dažniausiai tai yra dvi atskiros erdvės – miegamasis ir svetainė, jeigu kalbame apie nedidelį loftą. Jie gali atskirti erdves, o ne gyventi viename 35 kvadratinių metrų bute, kur yra kartu svetainė ir vienas kambarys. Būtent dėl to mėgsta ir vyresni žmonės. Investuotojams šie apartamentai patinka, nes pasižymi geru atsiperkamumu ir investicine grąža. Jie moka mažiau dabar, o jiems nėra skirtumo, ką nuomoti – butą ar kitos paskirties patalpą.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Dabar pakalbėkime apie moralinį aspektą. Kiek galima „apkrauti“ taupydamas kaimynystės gyventojus? Jei tai viešbutis ar loftas, neturėtum turėti priklausančios parkavimo vietos. Bet jei nuolat gyveni, kiekvieną rytą išvažiuoji ir vakare grįžti – užimi kito miestiečio vietą. Nors deklaruotis ten, kaip minėjote, gal ir nelabai galima?
– Kaip minėjau, viešbučio apartamentuose deklaruoti galima, tačiau negalima gauti leidimo pigiau parkuotis gatvėje, kaip tai daro butų savininkai. Todėl visada siūloma įsigyti požeminę arba antžeminę parkavimo vietą būtent viešbučio apartamentams. Projektuose būna paskaičiuota, kad panašiai atitiktų tuos skaičius. Kas perka viešbučio apartamentus, dažnai papildomai ir įsigyja šias vietas. Ar perka gyvenamąją paskirtį, ar viešbučio apartamentus – vis tiek perka sau arba nuomai. Didelio skirtumo nėra. Kaimynai gali keistis, bet tokie gyventojai negali naudotis tomis pačiomis žaidimų aikštelėmis, nes visa infrastruktūra sukurta bendram projektui – požeminės aikštelės, dviračių saugyklos, žaidimų aikštelės, parkavimas. Viskas yra bendra. Jei deklaruoji gyvenamąją vietą, gauni ir darželius, mokyklas – kaip eilinis gyventojas.
Naujausi komentarai