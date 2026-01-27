Povilauskas: maisto kainos šiemet mažins infliaciją, o paslaugų – didins

Pasak analitiko, slopstanti maisto infliacija turėtų atsverti augančias kai kurių paslaugų ir prekių kainas.
„Infliaciją šiais metais mažins maisto kainos, nes manau, kad infliacija ten baigėsi ir yra daug ženklų, kad maisto kainų infliacija šiais metais bus gerokai mažesnė, lyginant su pernai. Bet kitoje pusėje, trumpalaikis vartojimo šuolis (dėl iš pensijų fondų atsiimtų lėšų – BNS) darys įtaką tam tikrų paslaugų kainoms“, – naujausių banko prognozių pristatyme antradienį sakė T. Povilauskas.
„Kaip aš sakau, kas norės pasikeisti stogą, kas norės pasikeisti plyteles, tai tam tikrų paslaugų kainos didės ir tam tikrų prekių gali būti tam tikras šuoliukas“, – pridūrė jis.
Pasak ekonomisto, energetikos, alkoholio ir tabako produktų infliacijai teigiamos įtakos darys vėl padidėję akcizai.
T. Povilauskas pažymėjo, kad Lietuvoje dyzelino kaina artėja prie ES vidurkio, o kitąmet jis gali būti ir viršytas. Pasak ekonomisto, vidutinė dyzelino kaina ES siekia 1,56 euro už litrą, o Lietuvoje – 1,55 euro.
„Ir mano klausimas yra, kas bus kitais metais, nes Akcizų įstatyme įrašyta, kad akcizai turės vėl stipriai didėti, ta CO2 dalis. Tai vėlgi turbūt turėsim daug politinių klausimų galvojant apie kitų metų biudžetą, ką daryti su dyzelino akcizu, nes su tokiais sprendimais mes kitais metais jau būsim aukščiau Europos Sąjungos vidurkio. Klausimas, ar yra protinga turėti tokį tokį akcizą dyzelinui“, – sakė T. Povilauskas.
Šių metų vidutinės metinės infliacijos prognozę SEB sumažino 0,1 proc. punkto (palyginti su lapkričio prognoze) iki 3,3 proc. Kitų metų infliacijos prognozė padidinta 0,1 punkto iki 3 procentų.
Bankas nekeičia prielaidos, kad antros pakopos pensijų fondai neteks apie 35 proc. turto. Tikėtina, kad 60 proc. atsiimtų lėšų kaupimą nutraukę žmonės išleis vartojimui – ši suma galėtų siekti apie 1,4 mlrd. eurų.
Naujausi komentarai