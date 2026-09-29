Praėjusią savaitę elektra šalyje brango 47 proc.

Tuo metu Latvijoje vidutinė elektros kaina per savaitę padidėjo 46 proc. ir siekė 139,08 euro už MWh, o Estijoje ji pakilo 44 proc. iki 99,28 euro už MWh.
„Praėjusią savaitę elektros kainas aukštyn labiausiai kėlė reikšmingai sumažėjusi vėjo elektrinių gamyba – visame „Nord Pool“ regione ji smuko 35 proc. Baltijos šalyse kainų augimą taip pat skatino mažesnė saulės elektrinių gamyba. Tuo metu 8 proc. išaugęs elektros importas į Baltijos šalis iš dalies kompensavo mažesnę atsinaujinančių išteklių gamybą ir neleido kainoms augti dar sparčiau“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovas Mantas Masalskis.
Bendrovės duomenimis, „Nord Pool“ regione elektros energijos suvartojimas siekė 7 163 gigavatvalandes (GWh), o gamyba – 7 492 GWh. Vėjo elektrinių gamyba regione sumažėjo 35 proc., o Šiaurės šalių atominių elektrinių prieinamumas padidėjo 1 proc. ir siekė 49 proc.
Bendras elektros suvartojimas Baltijos šalyse praėjusią savaitę augo 3 proc. ir siekė 514 GWh. Lietuvoje suvartota 235 GWh elektros – 2 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę. Taip pat Latvijoje elektros vartojimas per savaitę padidėjo 4 proc. iki 140 GWh, o Estijoje – 4 proc. iki 138 GWh.
Tuo metu elektros energijos gamyba visose trijose šalyse sumažėjo 3 proc. ir siekė 351 GWh. Lietuvoje per savaitę pagaminta 190 GWh elektros – 2 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę. Latvijoje gamyba padidėjo 1 proc. iki 82 GWh, o Estijoje ji sumažėjo 7 proc. iki 79 GWh.
Per savaitę Lietuva pasigamino 81 proc. suvartotos elektros energijos, Latvijoje šis rodiklis siekė 59 proc., o Estijoje – 57 proc. Iš viso Baltijos šalys pasigamino 68 proc. regione suvartotos elektros energijos, nurodo bendrovė.
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