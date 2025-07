Pramonės modernizavimui – milijonai

„Lėšos bus skirtos pramonės įmonėms diegti prie dekarbonizacijos proceso prisidedančias technologijas ir didinti energetinį efektyvumą. Tai ne tik padės mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, bet ir sudarys įmonėms galimybę technologiškai atsinaujinti, išlikti konkurencingomis ir atsparioms energijos kainų svyravimams“, – pranešime sakė ministras Lukas Savickas.

Didžiausia galimas subsidija vienam projektui – 10 mln. eurų. Didelėms įmonėms paramos intensyvumas siekia 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, vidutinėms įmonėms – iki 40 proc., o mažoms — iki 50 procentų.

Dotacijos leis iki 2035 metų Lietuvoje sutaupyti apie 2,6 tūkst. gigavatvalandžių (GWh) energijos bei vidutiniškai 48 tūkst. tonų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą per metus.

Pramonės įmonės per metus suvartoja vidutiniškai 4,2 tūkst. GWh elektros per metus (apie 443 mln. eurų vertės) – šios investicijos per metus joms gali padėti sutaupyti iki 261 GWh.

Įmonės teikti paraiškas gali iki spalio 7 dienos per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą APVIS.