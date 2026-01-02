Pranešė, kada pasitraukusieji iš antrosios pakopos atgautų lėšas – ne viskas taip paprasta?

„Yra dvi pinigų atsiėmimo opcijos, apie kurias turime kalbėti. Visų pirma – visiškas pasitraukimas iš antrosios pakopos. Tokiu atveju teikiamos žmonių paraiškos bus kaupiamos ketvirčiais. Jei žiūrėsime iš šiandienos perspektyvos – turės praeiti sausis, vasaris ir kovas, o tada balandį per 10 darbo dienų – iki mėnesio vidurio – bus išmokami pinigai“, – LRT radijuje penktadienį kalbėjo P. Kabelis.
Anot „Sodros“ pensijų anuitetų skyriaus vadovės Daivos Gerulytės, jei žmogus šiuo metu pasitrauktų iš pensijų kaupimo, informacija apie tai „Sodrą“ bei darbdavį pasiektų tik pasibaigus ketvirčiui, todėl įmokos nuo atlyginimo būtų toliau vykdomos. Tiesa, asmuo tiesiogiai pasikreipęs į darbdavį, pensijų fondą ar „Sodrą“ turėtų galėti įmokas sustabdyti.
„Kadangi „Sodra“ apie žmogaus pasitraukimą iš kaupimo tik pasibaigus ketvirčiui, mes visą ketvirtį tos informacijos nežinosime ir, natūralu, darbdaviai tos informacijos dar nežinos. Taigi, tos įmokos bus dar nuskaitomos ir įskaitomos į pensijų kaupimo sąskaitą. Tiesa, jei žmogus atskirai susistabdys įmokas, tada jos jau nebebus pervedamos“, – tikino „Sodros“ atstovė D. Gerulytė.
P. Kabelio teigimu, paraiškos procesai kitais atvejais turėtų vykti sparčiau. Jei asmuo pasirinktų iš antrosios pakopos pensijų pakopos atsiimti 25 proc. ir kaupime toliau likti, arba iš jo trauktis dėl kritinės ligos – paraiškos būtų apsvarstytos ir pinigai būtų atgauti per kelias dienas.
„Kitkuo motyvuoti pasirinkimai tuo metu – pinigų atsiėmimas dėl kritinės ligos ar 25 proc. atsiėmimas, pasiliekant kaupime – tokios paraiškos bus vykdomos beveik iškart, per kelias darbo dienas“, – teigė LIPFA valdybos narys.
ELTA primena, kad papildomai pensiją antroje pakopoje kaupiantys gyventojai iš pensijų fondų gali laisvai trauktis dvejų metų laikotarpiu – nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos. Iš antros pakopos per nustatytą „langą“ pasitraukę gyventojai be mokesčių gali atsiimti savo lėšomis sumokėtas įmokas ir visą investicinį prieaugį.
Šiuo metu veikia atnaujinta „Sodros“ skaičiuoklė, kurioje prognozuojama, kokią pensiją žmogus gautų senatvėje, jeigu po reformos įsigaliojimo pasitrauks iš antrosios pakopos arba joje liks.
Antroje pakopoje kaupia apie 1,4 mln. žmonių. Skirtingais ekspertų ir institucijų vertinimais, per visą pensijų pertvarkos laikotarpį galėtų pasitraukti nuo 20 iki 50 proc. kaupiančiųjų.
LIPFA skaičiavimais, antrosios pakopos pensijų fonduose gyventojų sukauptas turtas perkopė 10 mlrd. eurų sumą.
