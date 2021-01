Prastos žinios grynųjų mėgėjams: kai kurie bankai metų pradžioje keis paslaugų įkainius

„Swedbank“ teigimu, įkainiai nuo vasario bus keičiami skatinant elektroninių paslaugų naudojimą, patraukliau pirkti internetu bei atlikti pinigų plovimo prevenciją.

Nuo vasario paslaugų plano neturintiems privatiems klientams pinigų išsigryninimas „Swedbank“ bankomate bus apmokestintas 0,5 proc. (mažiausiai 0,5 euro) nuo išgryninamos sumos. Turint planą, bet išgryninus didesnę sumą nei jame numatyta, bus taikomas 0,5 proc. (dabar – 0,4 proc.) mokestis.

Maksimali grynųjų pinigų įmokėjimo bankomatuose suma su debeto kortelėmis sieks 7,5 tūkst. eurų per mėnesį (dabar – 10 tūkst. eurų).

Tuo metu paslaugų planas „Patogu“, leidžiantis atlikti neribotą skaičių pinigų pervedimų eurais ir turėti neribotą nemokamų sąskaitų skaičių, atpigs nuo 1,7 iki 1,3 euro per mėnesį.

Verslo klientams grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“ bankomatuose kainuos 0,1 proc. (dabar 0,07 proc.) nuo įnešamos sumos, o pinigų išmokėjimas – 1 proc. nuo išgryninamos sumos arba mažiausiai 1 eurą (dabar – 0,5 proc., mažiausiai 0,58 euro). Pinigų išmokėjimas kitų bankų bankomatuose kainuos 2 proc. (mažiausiai 3 eurus) nuo išgryninamos sumos (dabar 2 proc., mažiausiai 2,9 euro).

Be kita ko, tiek verslo, tiek privatiems klientams grynųjų pinigų įmokėjimas į savo sąskaitą kainuos 0,2 proc. arba mažiausiai 5 eurus (dabar – 0,1 proc., mažiausiai 3 eurus), išėmimas – 2 proc. arba mažiausiai 5 eurus (dabar – 1 proc., mažiausiai 3 eurus), o įmokėjimas į kito asmens sąskaitą – 0,4 proc. arba mažiausiai 5 eurus (dabar – 0,3 proc., mažiausiai 3 eurus).

Šiaulių bankas teigia įkainius peržiūrintis vieną arba du kartus per metus, atsižvelgiant į klientų elgseną, teisės aktų reikalavimus, paslaugų teikimo kaštus ir naujas paslaugas. Įkainiai buvo peržiūrėti ir šiemet spalį, dauguma jų įsigaliojo nuo gruodžio 10 dienos, dalis – nuo 2021-ųjų sausio 1 dienos.

„Pagrindinės įkainių keitimosi priežastys – teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas ir kintantys produktų ir paslaugų aptarnavimo kaštai“ – BNS teigė Šiaulių banko Kasdienės bankininkystės departamento direktorius Andrius Kamarauskas.

Nuo sausio 1 dienos Šiaulių bankas pradeda taikyti naują lėšų administravimo mokestį, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas nepersiveda lėšų į kitas sąskaitas. Jis sieks 0,05 proc. arba mažiausiai 0,7 euro (verslo klientams – 2,5 euro). Be to, privatiems klientams sąskaitų tvarkymo įkainis auga nuo 0,6 iki 0,7 euro per mėnesį, o sąskaitos uždarymas – nuo 3,6 iki 4,2 euro. Verslo klientams sąskaitos tvarkymo įkainis didėja nuo 2 iki 2,5 euro.

SEB bankas nurodė, kad planų sudėtis ir mokesčiai nekeičiami, išskyrus planą „Standartas“, kurio įkainis mažėja 0,05 euro iki 1,45 euro. Paslaugų planais naudojasi 80 proc. privačių SEB klientų.

Nuo sausio 18 dienos keičiami debeto ir kredito kortelių, kurios nepriklauso paslaugų planui, naudojimo mokesčiai – naudotis debeto kortele, kainuos 1 eurą, kredito – 1,6 euro.

Be to, klientams bus taikomas grynųjų pinigų įmokėjimo bankomatuose limitas, tačiau SEB teigimu, privačių klientų atveju jis aktualus vos 0,1 proc. besinaudojančių paslauga.

Bankas „Luminor“ teigė, jog pastarąjį kartą įkainiai buvo atnaujinti rugsėjį, todėl artimiausiu metu jie keičiami nebus.