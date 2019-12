Prekybos centrų darbo laikas per šventes: kada durų pirkėjams neatvers?

„Maxima“

„Siekiame užtikrinti savo darbuotojams darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, taip pat ne mažiau mums svarbūs ir klientų norai apsipirkti jiems patogiausiu metu ir tinkamai pasiruošti didžiausioms metų šventėms. Esame nusprendę, kad gruodžio 25-ąją visos „Maximos“ parduotuvės nedirbs. Šiems pokyčiams esame pasirengę ir visiems savo klientams užtikriname – darysime viską, kad pasiruošimas didžiosioms metų šventėms vyktų be rūpesčių“, – komentuoja Ernesta Dapkienė, „Maximos“ komunikacijos ir korporacinių reikalų direktorė.

Kaip pranešama, Kūčių dieną visos „Maximos“ parduotuvės visoje Lietuvoje klientų lauks iki 19 val. Pirmąją šv. Kalėdų dieną parduotuvės nedirbs. O antrąją, gruodžio 26 d., duris atvers 9 val. ryte. Tądien „Maximos“ parduotuvės darbą užbaigs įprastu darbo dienos grafiku, išskyrus parduotuvę, esančią PC „Europa“ (Konstitucijos pr. 7A) – ji darbą baigs 18 val.

Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31 d., „Maximos“ parduotuvės duris atvers taip pat įprastu laiku ir klientų lauks iki 21 val. Tik trys „Maximos“ parduotuvės tądien darbą užbaigs dar kiek anksčiau. Iki 19 val. klientų lauks dvi parduotuvės Vilniuje: „Maxima“, įsikūrusi PC „Outlet Park“ (Lakūnų g. 24A-2), ir „Maxima“ PC CUP (Upės g. 9). Iki 17 val. dirbs „Maxima“, veikianti PC „Europa“.

Pirmąją 2020 metų dieną visos „Maximos“ parduotuvės dirbs nuo 12 val. Įprastai visą parą veikiančios parduotuvės Jonavos g. 60, Kaune ir Mindaugo g. 11, Vilniuje sausio 1 d. darbą taip pat pradės 12 val. ryte. Sausio 1-ąją nedirbs penkios parduotuvės: Vilniuje – įsikūrusi PC „Outlet Park“, PC „Ozas“ (Ozo g. 18), PC „Europa“; Kaune – PC „Akropolis“ (Karaliaus Mindaugo pr. 49); Klaipėdoje – PC „Banginis“ (Šilutės pl. 35).

„Lidl“

„Laikomės tradicijos ir jau trečius metus iš eilės nedirbsime pirmąją šv. Kalėdų dieną ir sausio 1-ają. Laikomės nuostatos, kad gražiausios metų šventės yra skirtos visiems, tad norime, kad šventinį šurmulį ir nuotaiką pajustų visi mūsų darbuotojai. Šventinėmis dienomis galimybė pabūti su artimaisiais ir ramybė yra svarbi visiems“, – komentuoja „Lidl Lietuva“ komunikacijos vadovas Valdas Lopeta.

Kaip informuojama, kitomis šventinio laikotarpio dienomis visos „Lidl“ parduotuvės taip pat dirbs trumpiau. Šv. Kūčių vakarą parduotuvės dirbs iki 18.30 val., o Naujųjų metų išvakarėse – iki 20 val. Antrąją šv. Kalėdų dieną visos „Lidl“ parduotuvės dirbs nuo 10 val. ryto iki 19.30 val. vakaro.

„Norfa“

„Norfos“ parduotuvės nedirbs nei pirmąją šv. Kalėdų dieną, nei Naujųjų metų dieną, praneša prekybos tinklo atstovas spaudai Darius Ryliškis.

Jau tapo įprasta, kad „Norfos“ prekybos centrai per didžiąsias šventes – Velykas, pirmąją Kalėdų ir Naujųjų metų dieną – nedirba. „Norfos mažmena“ tęsia tradiciją: „Norfos“ prekybos centrai ir šiemet pirmąją šv. Kalėdų ir Naujųjų metų dieną neveiks. Be to, gruodžio 24 d. visos „Norfos“ dirbs 2 val., o gruodžio 31 d. – 1 val. trumpiau.

Pasak D. Ryliškio, „Norfos“ vadovai įsitikinę, jog prekyba šventinėmis ir poilsio dienomis turėtų būti ribojama, kad šventės neaplenktų ir prekybos sektoriaus darbuotojų.

„Iki“

„Šventiniu laikotarpiu darbo laikas mūsų kolegoms, kurie dirba parduotuvėse, bus trumpesnis“, – komentuoja Indrė Baltrušaitienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

„Kūčių vakarą, numatyta, parduotuvės veiks iki 20 val., pirmąją Kalėdų dieną visi laiką leisime sau, su šeimomis ar draugais (visos parduotuvės neveiks), antrąją Kalėdų dieną parduotuvės atsidarys tik nuo 9 val. Tuo tarpu prieš Naujųjų metų naktį daugelio parduotuvių darbo laikas trumpės iki 20 val. 2020-ųjų pirmą dieną savo pirkėjų parduotuvėse lauksime nuo 10 val. ryto.“

„Rimi“

Kūčių dieną visos „Rimi“ prekybos tinklo parduotuvės dirbs keliomis valandomis trumpiau: „hyper“ formato prekybos centrai – iki 20 val., mažesnio formato, priklausomai nuo miesto ir vietos dar trumpiau – iki 19 val., 18 val. ar 17 val. „Kviečiame pirkėjus „Rimi“ interneto svetainėje pasitikrinti arčiausiai esančios parduotuvės darbo laiką, kad galėtų sklandžiai įsigyti, ko reikės jų šventiniam stalui ir namams“, – sako Renata Keršienė, prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė.

Kaip pranešama, per Kalėdas nė viena „Rimi“ tinklo parduotuvė nedirbs – visi darbuotojai turės galimybę šią dieną laiką leisti su brangiausiais žmonėmis. Antrąją Kalėdų dieną parduotuvės pirkėjams duris atvers valandą ar keliomis vėliau nei įprastai – nuo 9 val. ir dirbs keliomis valandomis trumpiau, iki 20 val. Taip pat iki 20 val. „Rimi“ prekybos centrai dirbs Naujųjų išvakarėse, gruodžio 31 d.

Sausio 1-ąją „hyper“ formato parduotuvės pirkėjus pasitiks nuo 12 val. ir dirbs iki 20 val., išskyrus „Rimi“ Vilniaus „Nordika“ ir Panevėžio „Ryo“ prekybos centruose, „Rimi“ Vilniuje, Linkmenų g. 22 ir Ukmergės g. 233, bei „Rimi“ Mažeikiuose, Žemaitijos g. 38, kurios pirmąją 2020 m. dieną nedirbs. Šią dieną vėliau darbą pradės ir „super“ formato „Rimi“ prekybos centrai, kurie dirbs nuo 12 iki 20 val., išskyrus veikiančias Kaune, adresu Studentų g. 19, Jonavoje, Vasario 16-osios g. 4, Utenoje, Basanavičiaus g. 52, ir „express“ formato „Rimi“ parduotuvę Vilniuje, daugiafunkciniame komplekse „Live Square“, Gedimino pr. 44A, kurios pirmąją Naujųjų dieną taip pat nedirbs.

„Akropoliai“

Pirmąją Kalėdų dieną Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ neveiks parduotuvės ir maitinimo bei kitų paslaugų ir pramogų erdvės. Kūčių dieną parduotuvės ir kitos įstaigos šiuose „Akropoliuose“ dirbs trumpiau. Kauno „Akropolis“ šventiniu laikotarpiu taip pat dirbs kitokiu grafiku.

„Pasitarę su nuomininkais nusprendėme, kad šiemet, kaip ir pernai, pirmąją Kalėdų dieną skelbiame nedarbo diena. Po jos lankytojų „Akropoliuose“ vėl lauksime ketvirtadienį, gruodžio 26-ąją“, – pranešime sako „Akropolis Group“ komunikacijos departamento vadovas Dominykas Mertinas.

Kūčių dieną, gruodžio 24-ąją, „Akropolių“ parduotuvės, maitinimo įstaigos, pramogų erdvės baigs darbą 17 valandą, išskyrus iki 19 valandos dirbsiančias „Maximą“ ir „Eurovaistinę“ bei iki 18 valandos veiksiantį Vilniaus „Ermitažą“.

Kaip teigiama pranešime, antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26-ąją, „Akropoliuose“ įsikūrusios „Maxima“, „Eurovaistinė“ bei Vilniaus „Ermitažas“ atsidarys valanda vėliau nei įprastai – nuo 9 valandos ryto. Kitos parduotuvės, restoranai, kavinės, kiti paslaugų tiekėjai dirbs įprastiniu laiku, o sporto ir pramogų baras „O‘Learys“ Vilniaus „Akropolyje“ klientus aptarnaus ilgiau nei įprasta – iki vidurnakčio.

Gruodžio 31-ąją Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliai“ darbą baigs anksčiau nei įprasta – 20 valandą, išskyrus iki 21 valandos klientus aptarnausiančias „Maximą“ ir „Eurovaistinę“.

Sausio 1-ąją „Akropolių“ parduotuvės, bankų bei pašto skyriai nedirbs, išskyrus „Eurovaistinę“ ir „Maximą“. Kavinės, restoranai ir pramogų erdvės sausio 1-ąją darbą pradės 12 valandą.

Kauno „Akropolis“ šventiniu laikotarpiu dirbs kitokiu grafiku. Kūčių dieną Kauno „Akropolis“ dirbs trumpiau nei įprasta, pirmą Kalėdų dieną – nedirbs, keičiasi ir darbo laikas Naujų metų išvakarėse bei pirmąją 2020-ųjų dieną.

„Visą mėnesį Kauno „Akropolio“ lankytojai, vos peržengę prekybos centro slenkstį, gali patekti į tikrą žėrintį Kalėdų miestą mieste. Kiekvieną savaitgalį lankytojus kviečiame aplankyti daug skirtingų renginių, tačiau šventinio maratono metu kelias dienas Kauno „Akropolis“ dirbs kitaip – švęs bei ilsėsis ir mūsų prekybos centro darbuotojai“, – portalui kauno.diena.lt sako Kauno „Akropolio“ valdytoja Brigita Levenauskienė.

Gruodžio 24-ąją parduotuvės ir restoranai dirbs iki 18 val., „Maxima XXX“ dirbs iki 19 val. Gruodžio 25-ąją, pirmąją Kalėdų dieną, neveiks visos parduotuvės, paslaugų teikimo vietos, pramogų erdvės, kavinės ir restoranai. Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26-ąją, restoranai, parduotuvės ir paslaugų centrai veiks visiems įprastu laiku, o parduotuvė „Maxima XXX“ atsidarys šiek tiek vėliau, nuo 9 val. ryto ir dirbs iki 22 val. vakaro.

Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, Kauno „Akropolio“ parduotuvės ir paslaugų teikimo vietos dirbs iki 19 val., kiek ilgiau savo klientus aptarnaus restoranai, kurie savo darbą baigs 20 val., o prekybos centre įsikūrusi „Maxima XXX“ veiks iki 21 val.

Naujųjų metų dieną, sausio 1 d., Kauno „Akropolyje“ nedirbs „Maxima XXX“, parduotuvės ir paslaugų erdvės, restoranai pirmąją 2020 m. dieną veiks nuo 12 iki 22 val., „Forum Cinemas“ dirbs nuo 12 val.

„Mega“

Prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ informavo apie darbo laiką švenčių dienomis.

Gruodžio 24 d.

Parduotuvės, paslaugos, pramogos, restoranai: 10–18 val. (išskyrus sporto centrą „VS-Fitness“, kuris dirbs 8–18 val., sveikatingumo centras – nedirbs).

„Rimi Hypermarket“: 9–20 val.

„Senukai“: 8–18 val.

Gruodžio 25 d.

Parduotuvės, paslaugos: nedirba.

Pramogos, restoranai: 13–22 val. (nedirbs: „Bajorų kiemas“, „CurioCity“, „JO malone desertinė“, „Paslėpti receptai“, „Sushi express“).

„Rimi Hypermarket“: nedirba.

„Senukai“: nedirba.

Gruodžio 26 d.

Parduotuvės, paslaugos: 10–21 val. (išskyrus sporto centrą „VS-Fitness“, kuris dirbs 8–18 val., sveikatingumo centras – nedirbs).

Pramogos, restoranai: 10–23 val.

„Rimi Hypermarket“: 9–20 val. „Senukai“: 9–21 val.

Gruodžio 31 d.

Parduotuvės, paslaugos, pramogos, restoranai: 10–18 val.

„Rimi Hypermarket“: 9– 20 val.

„Senukai“: 8–18 val.

Sausio 1 d.

Parduotuvės, paslaugos: nedirba. Pramogos, restoranai: 13–22 val. (nedirbs: „CurioCity“, „JO malone desertinė“, „Sushi express“).

„Rimi Hypermarket“: 12–20 val.

„Senukai: nedirba.