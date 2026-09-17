Premjeras atskleidė ketinimus: ar imsis dyzelino kainas švelninančių priemonių?

„Mes planuojam turbūt ir radus progą rytoj su finansų ministru prie šito klausimo operatyviai grįžti iš pat ryto. Jeigu tik susidėliosim darbotvarkes ir apsispręsim, kaip mes darome. Niekas neatmestina, nes gali būti tas šuolis (naftos kainų – BNS) dar į ateitį augantis. Nes Artimuosiuose Rytuose situacija nesinormalizuoja, nestabilizuojasi“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė premjeras.
Visgi jis kartoja, kad būtina įvertinti priemonių efektą, nes akcizo sumažinimas būtų brangus valstybės biudžetui ir nebūtinai palankiai vertinamas visuomenės.
„Prisimenant praeity kas buvo daroma, keliems mėnesiams buvo sumažinta kuro kaina (...) šešiais centais, tai galima duot sau ir visuomenei klausimą, jeigu sumažina valstybė mokesčių mokėtojų visų – ir tie, kurie vairuoja, ir pila kurą, ir tų, kurie nevairuoja, ir tie, kurie gal senjorai, bet visų mokesčių mokėtojų sąskaita sumažinam kuro kainą 6, 8, 10 centų. Tas kainuos biudžetui turbūt, priklausomai nuo sumažinto dydžio, nuo 15 iki 20 milijonų trims mėnesiams, ar visuomenė tuo džiaugsis, ar sakys, kad 10 centų pasityčiojimas, kam to reikia?“ – svarstė M. Sinkevičius.
„Suvokiam realybę, kad instrumentų, kurie kainuotų mažai ir būtų efektyvūs, neturim. Instrumentai, kuriuos galim panaudoti, yra brangūs. Ir klausimas, kaip mes taikysim juos, ar jie bus įvertinti? Kitaip tariant, ar jūsų, mano įprotį galėtų pakeisti 10 centų nuolaida dyzeliniam kurui? Ir ar dėl to mes sakysim, šauniai padirbėjo Vyriausybė?“ – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, M. Sinkevičius jau anksčiau sakė, kad svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą atsižvelgiant į jos įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms.
Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę teigė, kad degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė. Tačiau, anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.
T. Valys anksiau sakė, jog nereikia imtis priemonių, kol naftos kaina bent penkias dienas neviršija daugiau nei 100 JAV dolerių. Jis, be to, žadėjo vėliau svarstyti, kiek kitąmet turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą.
„Brent“ naftos kaina jau savaitę laikosi virš 100 JAV dolerių ribos, o ketvirtadienį sumažėjo 0,2 proc. iki 105,66 JAV dolerio už barelį.
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