Premjeras dėl lėto elektros atkūrimo: manau, kad prie atsakomybės klausimų sugrįšime

„Jau sakiau, kad situacija ir greičiai, kuriais elektros tiekimas yra atstatomas vartotojams, netenkina. Deja, bet dar šiuo metu turime per 17 tūkst. vartotojų, kurie neturi elektros, ir čia pasiteisinimų ir atsiprašymų turbūt neužtenka“, – pirmadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Pasak jo, sprendžiant, kam galėtų tekti atsakomybė, būtina įvertinti visą energetikos įmonių valdymo struktūrą.
„Manau, kad artėjame prie tos ribos, kai tikrai turėsime pasižiūrėti, kas buvo nepadaryta, ir vertinti vienokią ar kitokią atsakomybę. Kalbame nebūtinai apie ESO – yra „Ignitis grupė“, yra keliasluoksnė valdymo struktūra, tad reikia pasižiūrėti, kur buvo prioritetai“, – teigė premjeras.
M. Sinkevičius pabrėžė, kad panaši situacija Lietuvoje kartojasi ne pirmą kartą, todėl, jo teigimu, būtina įvertinti, ar po ankstesnės audros buvo padarytos reikiamos išvados.
„Situacija visgi besikartojanti, buvo audra ir prieš kelerius metus. Tad reikia pasižiūrėti, kokios buvo strateginės kryptys – ar atsparumas tokioms situacijoms, ar buvo dairomasi į kitus projektus ir ar pasimokėme praėjus dvejiems metams ir padarėme išvadas, pajudėjome į priekį, ar vis dėlto gyvename nuo audros prie audros“, – sakė jis.
Premjeras teigė, kad atsakomybės klausimas bus svarstomas įvertinus visą situaciją.
„Turėdami visus tuos atsakymus, manau, kad prie atsakomybės klausimų sugrįšime“, – akcentavo M. Sinkevičius.
ELTA primena, kad po rugpjūčio 22 d. Lietuvą nusiaubusios audros iš viso užfiksuota daugiau kaip 9 tūkst. tinklo pažeidimų, vietomis elektros linijos visiškai suniokotos ir naujai reikia tiesti ištisus tinklo ruožus.
Piko metu be elektros buvo likę daugiau kaip 268 tūkst. ESO klientų. Visus likusius sutrikimus bendrovė planuoja pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Anksčiau elektrą visiškai atkurti planuota praėjusį sekmadienį – rugpjūčio 30 d.
ESO teigimu, privatiems ir verslo klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių atkurtas vėliau nei per 72 valandas, priklausys kompensacija. Ji bus pritaikyta įprasta tvarka – klientams dėl jos kreiptis nereikės. Taip pat ESO papildomai supaprastinta tvarka atlygins gyventojams tiesioginius audros nuostolius.
Dėl audros padarinių ir ūkininkų skaičiuojamų nuostolių Vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremaliąją situaciją valstybės mastu.
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