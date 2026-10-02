Premjeras: koalicijos tarybos posėdis dėl degalų kainų įvyks kitą savaitę

„Planuojam kalbėtis kitą savaitę, greičiausiai, kad ketvirtadienį, koalicijos taryboj, čia, Vyriausybės pastate. Kalbėsim ne viena tema, tame tarpe ir apie kuro energetinę krizę, kuri ištiko ne tik Lietuvą, bet ir Europą, ir kaip galėtume ją amortizuoti tiek dabar ir ypatingai nuo 2027 metų sausio 1 dienos“, – žurnalistams penktadienį sakė ministras pirmininkas.
„Priemonės ryškėja ir konkretėja (...), dalis jų bus susieta su viešuoju transportu ir nuolaidomis viešajam transportui – tiek traukiniams, tiek kalbama apie tolimojo susisiekimo autobusus“, – teigė M. Sinkevičius.
Jis praėjusią savaitę užsiminė, kad brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti traukinių bilietų kainas nuo spalio 1-osios taikant 50 proc. nuolaidą. Tokia pat nuolaida būtų taikoma ir tarpmiestinių autobusų bilietams, tačiau ji įsigaliotų kiek vėliau, nes tam reikia priimti įstatymo pataisas.
Anot premjero, taip pat svarstoma iniciatyva pagal Vokietijos modelį fiksuoti degalinių kainodarą, jos keitimą ar nustatymą leidžiant tik vieną kartą per parą.
M. Sinkevičius taip pat sakė, jog koalicijos tarybai pristatys siekį senatvės pensijas kitąmet didinti dešimtadaliu, arba vidutiniškai 75–76 eurais. Tam jis siūlo panaudoti ir 6–7 proc. „Sodros“ biudžeto rezervo perviršio.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius valdantiesiems šį klausimą aptarti taryboje siūlė dar šią savaitę.
V. Sinkevičius ragina mažinti akcizą 10 centų už litrą, stebėti degalų kainas, įstatyme įtvirtinti mechanizmą, kas vyktų degalų kainai pasiekus nustatytą kritinę ribą.
Politikas, be to, ragina nustatyti tikslinę pagalbą žmonėms, kuriems automobilis ar viešasis transportas yra būtinas norint pasiekti darbo vietą, pavyzdžiui, darbdavio apmokėtos ar kompensuotos darbuotojo kelionės į darbą išlaidos, kai atstumas viršytų 20 kilometrų, būtų laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis.
Taip pat siūloma taikyti 80 proc. viešojo transporto lengvatą žmonėms, vykstantiems į darbą ir iš jo, kai atstumas nuo namų iki darbovietės siektų ne mažiau kaip 20 kilometrų.
Kaip rašė BNS, finansų ministras Taurimas Valys sakė, kad su Europos Komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dyzelino akcizo CO2 dedamąją didinti mažiau nei planuota.
Vyriausybei svarstant priemones, kaip sumažinti itin aukštų degalų kainų poveikį gyventojams ir verslui, prezidentas Gitanas Nausėda siūlė dar kartą svarstyti ankstesnę jo idėją kasdien nustatyti kainų lubas – šalies vadovas tikisi, kad dar pavasarį jo teiktos pataisos bus priimtos Seime.
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