Premjeras: Lietuva siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą

„Rusija naudojasi Europos, įskaitant Baltijos valstybių, uostais ir infrastruktūra savo grūdams eksportuoti. Tai nepriimtina situacija, kuri iki šiol buvo toleruojama argumentuojant tuo, kad maisto produktams ES sankcijos netaikomos. (...) Reikalingi sprendimai ir ES lygmeniu. Lietuva siūlys ne tik uždrausti tokį tranzitą, bet ir į sankcionuojamų asmenų sąrašą įtraukti atskirus Rusijos žemės ūkio sektoriaus oligarchus, remiančius karą“, – feisbuke ketvirtadienį rašė M. Sinkevičius.
Ministras pirmininkas pabrėžė, kad Maskva naudojasi ES infrastruktūra ir vis agresyviau puola Ukrainą ir jos uostus bei grūdus gabenančius laivus, pasaulyje pardavinėja iš okupuotų teritorijų pavogtus grūdus.
„Neleisime Rusijos karo mašinai pelnytis naudojantis mūsų infrastruktūra kaip vartais į pasaulio rinkas“, – aiškino M. Sinkevičius.
Vėliau žurnalistams premjeras sakė, kad reikia imtis visų priemonių ir „bendro požiūrio“, kad rusiškos kilmės grūdai neturėtų galimybės patekti į ES šalių uostus.
„Manau, kad grūdai galėtų būti kaip sankcionuojama produkcija, kurios sankcionavimas apsunkintų arba užkardytų Rusiją nuo jų realizavimo“, – Vyriausybėje sakė M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, Lietuvoje nuo rugsėjo pradžios tikrinama iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per šalį gabenamų maistinių grūdų kilmė.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) iki šiol iš dviejų neaiškios kilmės grūdų krovinių paėmė penkis mėginius, jų kilmė tikrinama užsienio laboratorijose, tačiau, kaip BNS pranešė tarnyba, šiuo metu dar nėra paaiškėjusių tyrimų rezultatų, o naujų mėginių taip pat nepaimta.
M. Sinkevičius rugsėjį pareiškė, kad rusiškų grūdų tranzitas yra bendra Baltijos šalių problema.
„Baltijos valstybės imasi veiksmų šiam tranzitui stabdyti. Šį klausimą ne kartą aptarėme ir su Latvijos premjeru – mūsų pozicijos sutampa“, – feisbuke rašė premjeras.
Savo ruožtu Estija spalio 1-ąją jau uždraudė rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų tranzitą Rusijai ieškant naujų grūdų eksporto maršrutų, nesusijusių su Juodąja jūra.
Latvijos žemės ūkio ministerija rugsėjo pabaigoje nurodė, jog Baltijos šalims būtinas glaudus bendradarbiavimas ir bendras požiūris tiek į pasienio kontrolę, tiek į Rusijos grūdų tranzito patikros mechanizmo įdiegimą.
2024 metais Europos Sąjunga įvedė muitus Rusijos ir Baltarusijos grūdų produktams, kad sustabdytų jų importą į ES. Tačiau šie muitai nevisiškai užkerta kelią grūdų tranzitui per ES į trečiąsias šalis.
Tuo metu pašarinių grūdų, VMVT duomenimis, iš Rusijos, Baltarusijos ir kitų nepatikimų šalių siuntų nuo 2024 metų į Klaipėdos uostą nebuvo atvykę.
(be temos)
(be temos)