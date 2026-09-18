Premjeras šildymo lengvatai tarė griežtą „Ne“

Anot Mindaugo Sinkevičiaus, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė.
„Ne, šildymo lengvatos šildymo sezono metu tokios horizontalios neplanuojame taikyti, nes jau kalbėjome ne kartą – horizontali priemonė visiems reiškia, kad (ji taikoma – BNS) nepriklausomai, ar žmogus uždirba daug“, – penktadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Geriau vertinti pagalbą žmonėms, vartotojams, naudojantiems centralizuotas šildymo sistemas per kompensaciją. Jeigu žmogaus pajamos, turtas rodo, kad jis negali leisti susimokėti už šildymą, valstybė ateina į pagalbą. Manau, kad tai yra socialiai teisingiau“, – pridūrė premjeras.
Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad dabar kompensacijų tvarka veikia neblogai, tačiau teigė besitikintis, kad sistema, per kurią teikiami prašymai, nepatirs didesnių trikdžių.
„Aš manau, kad taip, kaip veikia, yra neblogai. Aš tikiuosi, kad Socialinės paramos informacinė sistema, taip vadinama SPIS, nestriks, nelūš, nes praeity mes turėjom situaciją, kada pateikiami prašymai ir tam tikri vertinimai (ateina – BNS) po mėnesio kito. Aš atkreipiau jau ministerijos (Socialinės apsaugos ir darbo – BNS) vadovybės dėmesį, tikiuosi, kad sistema veiks sklandžiai“, – aiškino M. Sinkevičius.
Premjeras teigė, kad dėl augančių energetinių išteklių kainų šildymas šį sezoną brangs, todėl augs ir kompensacijoms skiriama suma.
„Lygiai taip pat su finansų ministru kalbame, kad dėl brangstančių kuro kainų pinigų poreikis kompensacijoms turbūt bus neišvengiamai didesnis“, – sakė M. Sinkevičius.
Seimui pernai panaikinus 9 proc. PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12 procentų.
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