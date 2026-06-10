Premjerė: elektros sistemos prioritetai – tarptautinių jungčių plėtra, infrastruktūros apsauga

„Dvi kryptys išlieka ypatingai svarbios: tai tolesnė integracija į Europos elektros rinką per vystomas tarpvalstybines jungtis bei namų darbai, užtikrinant maksimalią kritinės infrastruktūros apsaugą ir stabilų veikimą bet kokių krizinių scenarijų atveju“, – pranešime teigė vyriausybinės komisijos energetikos sistemos vystymo, patikimo veikimo ir atsparumo klausimams koordinuoti komisijos posėdžiui trečiadienį pirmininkavusi I. Ruginienė.
Pasak Vyriausybės kanceliarijos, posėdyje pristatyta pažanga įgyvendinant likusius Baltijos šalių tinklų sinchronizavimo programos projektus.
Tolesniais prioritetais įvardijami „Harmony Link“ jungtis su Lenkija, jungčių su Latvija stiprinimas ir bendros Lietuvos ir Latvijos jungties su Vokietija projektas.
Taip pat posėdyje pabrėžta būtinybė stiprinti tiek fizinę elektros perdavimo objektų apsaugą, tiek imtis technologijų priemonių „operatyviam infrastruktūros atkūrimui“.
Pasak Vyriausybės, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pristatė siūlymą išplėsti numatytų priemonių ir veiksmų apimtį, siekiant užtikrinti aukštą kritinės energetikos infrastruktūros atsparumo lygį.
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