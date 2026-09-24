Prezidentas Majamyje: Lietuvos verslas į Floridą atvyksta su pasiūlymu

Kreipdamasis į forumo dalyvius Prezidentas pabrėžė, jog Lietuvos ir JAV ryšius šiandien jungia ne tik istorinis solidarumas ir strateginė partnerystė saugumo srityje, bet ir vis stipresni ekonominiai ryšiai.
„Lietuvos verslas turi ką pasiūlyti Majamiui. Mūsų įmonės turi technologijų, kompetencijų ir ambicijos konkuruoti vienoje didžiausių pasaulio rinkų. Lietuva gali pasiūlyti Jungtinėms Valstijoms patikimus partnerius – nuo lazerių, fotonikos ir elektronikos iki gyvybės mokslų, finansinių technologijų ir gynybos pramonės“, – sakė Prezidentas.
Savo kalboje šalies vadovas akcentavo, kad JAV yra didžiausia Lietuvos tiesioginių investicijų užsienyje kryptis. Lietuvos bendrovės jau plėtoja reikšmingus projektus JAV – nuo baldų gamybos iki gyvybės mokslų ir aukštųjų technologijų. Prezidentas taip pat pabrėžė Lietuvos pranašumus – aukštos kvalifikacijos talentus, greitus sprendimus, pažangią technologijų ekosistemą ir konkurencingą investicinę aplinką.
Forumo metu Prezidentas taip pat dalyvavo pokalbyje apie inovacijas ir saugumą neapibrėžtame pasaulyje. Jame daug dėmesio skirta Lietuvos ir JAV gynybos bendradarbiavimui, NATO rytinio flango stiprinimui, gynybos įmonių investicijoms ir bendros gamybos galimybėms. Lietuva siekia ne tik įsigyti JAV gynybos produkciją, bet ir plėsti bendrą gamybą.
Forume pasirašyti keturi Lietuvos ir JAV partnerių bendradarbiavimo susitarimai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei JAV gynybos technologijų bendrovė „Mach Industries“ susitarė bendrai dirbti dėl reaktyvinių sistemų ir variklių gamybos pajėgumų Lietuvoje vystymo. Klaipėdos ir Majamio uostai įformino ketinimą plėtoti bendradarbiavimą, Lietuvos bendrovė „DBOX“ kartu su „Drone Nerds“ ir „Parrot“ – partnerystę kuriant dronų sprendimą viešajam saugumui, o Klaipėdos uostas ir „Corpus Christi“ regioninės plėtros korporacija – bendradarbiavimą stiprinant SGD ir transatlantines energetikos tiekimo grandines.
Vėliau Prezidentas susitiko su Lietuvos verslininkais, jau investuojančiais ir veikiančiais JAV rinkoje. Susitikime aptarta jų plėtra Jungtinėse Valstijose, naujų investicijų perspektyvos ir galimybės valstybei padėti Lietuvos įmonėms sparčiau įsitvirtinti JAV rinkoje.
Tarp susitikimo dalyvių – „Northway“, „Nord Security“, „SBA Home North Carolina“ atstovai bei Lietuvos garbės konsulas, investuotojas ir pirmojoje JAV Prezidento D. Trumpo kadencijoje oficialias pareigas JAV sveikatos sistemoje ėjęs dr. Jonas Prunskis.
„Northway Biotech“ jau yra įsitvirtinusi JAV gyvybės mokslų rinkoje Masačusetse, „Nord Security“ yra vienas matomiausių Lietuvos technologijų prekės ženklų JAV, o „SBA Home North Carolina“ projektas – didžiausia iki šiol Lietuvos verslo investicija Jungtinėse Valstijose.
„Lietuvos verslo sėkmė Jungtinėse Valstijose yra geriausias mūsų ekonomikos brandos įrodymas. Valstybės užduotis – padėti mūsų įmonėms atverti duris, mažinti kliūtis ir kurti ryšius, tačiau galutinį rezultatą sukuria pačių Lietuvos verslų drąsa, inovacijos ir gebėjimas konkuruoti globaliai“, – sakė Prezidentas.
Lietuvos ir JAV verslo forume dalyvavo apie 50 Lietuvos verslo delegacijos atstovų iš aukštųjų technologijų, IT, dirbtinio intelekto, biotechnologijų, gynybos, elektronikos, finansinių technologijų, gamybos ir kūrybinių industrijų sektorių.
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