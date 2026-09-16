 Prezidentas: turime „perlaužti“ šitą tendenciją

Prezidentas: turime „perlaužti“ šitą tendenciją

„Ketvirtąjį ketvirtį darosi neįsivaizduojami dalykai“
2026-09-16 12:40
Saulius Jakučionis (BNS)

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį paragino „perlaužti“ ydingą krašto apsaugos sistemai tenkančių lėšų panaudojimo kultūrą, kai didesnė dalis metinio gynybos biudžeto išleidžiama metų pabaigoje.

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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Adamovič / BNS nuotr.

„Turime „perlaužti“ šitą tendenciją, (...) kad pirmąjį metų ketvirtį panaudojama mažiau, tada antrąjį ketvirtį panaudojama daugiau, trečiąjį ketvirtį – dar daugiau, o ketvirtąjį ketvirtį darosi neįsivaizduojami dalykai“, – žurnalistams po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio sakė G. Nausėda.

Jis teigė nesuprantantis šios situacijos ir pavadino tai krašto apsaugos sistemos vidine lėšų panaudojimo kultūra.

„Tą kultūrą reikia keisti, ministras irgi pripažino, kad ją reikia keisti“, – kalbėjo prezidentas. 

Tikisi iki spalio pabaigos turėti „visus taškus ant i“ dėl JAV karių Lietuvoje

G. Nausėda sako iki spalio pabaigos besitikintis turėti galutinius atsakymus, kaip ateityje atrodys JAV karių rotacija Lietuvoje.

„Aš labai viliuosi, kad per artimiausias savaites, veikiausiai iki spalio pabaigos (...) turėsime visus taškus ant „i“ ir tikrai tai bus žinia Lietuvai, kurią žmonės įvertins kaip gerą žinią“, – žurnalistams Vilniuje trečiadienį sakė G. Nausėda.

Šalies vadovas tikisi, kad daugiau šiuo klausimu paaiškės ir po JAV viešėsiančio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio susitikimo su valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubijumi).

BNS rašė, kad šiuo metu JAV peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotaciją baigė daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių, Lietuvoje liko nedidelė jų dalis.

Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis rugpjūtį tvirtino, kad Lietuva iš Vašingtono sulaukia teigiamų signalų dėl JAV karių buvimo šalyje.

Amerikiečiai Lietuvoje karių batalionus reguliariai dislokuodavo nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Vyriausybė
Valstybės gynimo tarybos posėdis
Valstybės gynimo tarybos posėdis
gynyba

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Komentarai

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siaubo pilni tr
Komuniaga iskrito is griuses, susitrenke galva, neprisiskambina Leninui. Issigandes, pasimetes, vaidenasi. Valstybes Isvogimo Sovietas kazkur tai uzsimete po lova. Siaubas ant lietuvos. Ruuuusai puolaaaaa........ pirmas aukstas - neverta sokti ....oi oi oi .....vai vai vai
1
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Full zero
Beprotnamis, ne valstybės vadovavimas.
2
0
Matome
Tai ne gynymo, bet vogimo taryba.
5
0
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