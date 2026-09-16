Prezidentas: turime „perlaužti“ šitą tendenciją

„Turime „perlaužti“ šitą tendenciją, (...) kad pirmąjį metų ketvirtį panaudojama mažiau, tada antrąjį ketvirtį panaudojama daugiau, trečiąjį ketvirtį – dar daugiau, o ketvirtąjį ketvirtį darosi neįsivaizduojami dalykai“, – žurnalistams po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio sakė G. Nausėda.
Jis teigė nesuprantantis šios situacijos ir pavadino tai krašto apsaugos sistemos vidine lėšų panaudojimo kultūra.
„Tą kultūrą reikia keisti, ministras irgi pripažino, kad ją reikia keisti“, – kalbėjo prezidentas.
Tikisi iki spalio pabaigos turėti „visus taškus ant i“ dėl JAV karių Lietuvoje
G. Nausėda sako iki spalio pabaigos besitikintis turėti galutinius atsakymus, kaip ateityje atrodys JAV karių rotacija Lietuvoje.
„Aš labai viliuosi, kad per artimiausias savaites, veikiausiai iki spalio pabaigos (...) turėsime visus taškus ant „i“ ir tikrai tai bus žinia Lietuvai, kurią žmonės įvertins kaip gerą žinią“, – žurnalistams Vilniuje trečiadienį sakė G. Nausėda.
Šalies vadovas tikisi, kad daugiau šiuo klausimu paaiškės ir po JAV viešėsiančio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio susitikimo su valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubijumi).
BNS rašė, kad šiuo metu JAV peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotaciją baigė daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių, Lietuvoje liko nedidelė jų dalis.
Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis rugpjūtį tvirtino, kad Lietuva iš Vašingtono sulaukia teigiamų signalų dėl JAV karių buvimo šalyje.
Amerikiečiai Lietuvoje karių batalionus reguliariai dislokuodavo nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
(be temos)
(be temos)
(be temos)