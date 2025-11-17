Prezidento patarėjas: trečiasis Astravo AE reaktorius būtų dar didesnė problema

„Mes niekada nebuvom laimingi ir dėl pirmo ir antro reaktoriaus. Iš tiesų, grėsmė yra padidėjusi. Ir trečias reaktorius – dar turėsim didesnę problemą“, – pirmadienį žurnalistams teigė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.
„Žiūrėsim, kaip čia reaguoti, bet šiai dienai, atrodo, sprendimas yra, jog planuojama statyti. Tai turėsim aptarti tą klausimą dar detaliau“, – pridūrė jis.
Apie Minsko planus statyti trečiąjį Astravo AE reaktorių praėjusią savaitę pranešė Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“.
Astravo AE turi du rusiškus vienodos galios VVER-1200 reaktorius – iš viso 2400 megavatų. Pirmasis energijos blokas buvo įjungtas 2020-ųjų lapkritį, antrasis – 2023 metų gegužę. Jų statyba finansuota ilgalaike Rusijos paskola.
Lietuva nuolat kritikuoja Baltarusiją dėl to, kad Astravo AE pastatyta nesilaikant branduolinės saugos ir aplinkosauginių reikalavimų.
(be temos)
(be temos)