Prezidentūra: atvirai tariant...

„Atvirai tariant, būtų svarbus kažkoks aiškumas šiuo klausimu“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė D. Matulionis.
Pasak patarėjo, JAV noras pirkti trąšas iš Baltarusijos jau yra kurį laiką žinomas, tačiau Lietuva šiuo metu neturi jokios informacijos apie D. Trumpo skelbiamą ruošiamą susitarimą, todėl komentuoti tai „būtų labai sudėtinga ir neatsakinga“.
Taip D. Matulionis kalbėjo JAV prezidentui D. Trumpui paskelbus apie tai, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu, kuris atvers galimybes amerikiečiams importuoti kalio trąšas iš Baltarusijos.
Amerikiečiai šiemet atšaukė 2022 metais įvestas sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau galimybes jas importuoti į JAV iki šiol smarkiai varžo apribojimai prekių iš Baltarusijos tranzitui per kaimynines šalis.
Iki JAV įvedant sankcijas baltarusiškų trąšų pervežimas vyko per Klaipėdos uostą, o aukščiausi Lietuvos pareigūnai iki šiol buvo skeptiški dėl tranzito atnaujinimo tiek dėl tebegaliojančių ES sankcijų, tiek dėl nenoro suteikti būdų uždarbiauti su Baltarusijos režimu siejamoms įmonėms.
Atvirai tariant, būtų svarbus kažkoks aiškumas šiuo klausimu.
J. Coale'o vizitas
Praėjusią savaitę apsilankęs Lietuvoje ir Baltarusijoje JAV specialusis pasiuntinys Minskui Johnas Coale'as (Džonas Koulas) interviu „The New York Times“ sakė, kad „susitarimas dėl kalio trąšų yra smarkiai pasistūmėjęs siekiant kalio trąšų pervežimo iš Baltarusijos į JAV, ko siekia prezidentas Trumpas“.
Jis pridūrė, kad šį klausimą aptarė su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda bei ketino apie tai pasikalbėti su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi.
D. Matulionis sakė, kad su J. Coale'u apie konkrečius susitarimus dėl baltarusiškų trąšų tranzito nekalbėta.
„Taip, mes išgirdome dar kartą J. Coale'o nuomonę, kad Amerika yra suinteresuota kalio trąšų iš Baltarusijos pirkimu. Tai tiek galiu ir pasakyti“, – teigė G. Nausėdos patarėjas.
BNS rašė, kad ES sankcijos baltarusiškoms trąšoms galioja iki kitų metų vasario.
Paklaustas, ar Lietuva bus valstybė, kuri, paraginta amerikiečių, nesutiktų su šių sankcijų pratęsimu, D. Matulionis atsakė: „Tikrai ne. Dar penki mėnesiai, atrodo, labai daug šiais laikais.“.
Jis pabrėžė, kad Lietuva 2027 metų pirmąjį pusmetį pirmininkaus ES Tarybai, o pirmininkaujančios valstybės paprastai stengiasi balansuoti šalių narių pozicijas ir „neprastūminėja“ savo klausimų.
„Tai šioje vietoje viskas priklausys nuo kitų šalių, ar jos linkusios pratęsti (sankcijas – BNS), ar bus kiti sprendimai“, – kalbėjo prezidento patarėjas.
Visgi jis teigė, jog nesinorėtų, kad baltarusiškų kalio trąšų eksportas vyktų per Rusijos uostus, nes „tai reikštų papildomas pajamas Rusijos karo mašinai“.
D. Matulionis teigė žinantis, kad JAV atstovai dėl trąšų tranzito yra kalbėjęsi su ukrainiečiais, tačiau toks scenarijus yra mažai realus dėl situacijos Juodojoje jūroje ir Odesos uoste.
Paklaustas, ar dėl baltarusiškų trąšų įmanomas rytinių ES šalių regioninis sprendimas, patarėjas teigė: „Pažiūrėsime, kai dugną dėsime. Dabar sunku pasakyti“.
Ragina nesieti su kritiniais mineralais
Jis taip pat paragino nesieti JAV siekio importuoti trąšas iš Baltarusijos su praėjusią savaitę su Lietuva pasirašytu memorandumu dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje.
JAV Geologijos tarnyba tarp šaliai kritinių mineralų pernai yra įtraukusi kalio trąšas.
D. Matulionis ragino būsimą Lietuvos bendradarbiavimą su JAV sieti su kitais klausimais.
„Mes kalbame apie kritinius mineralus, kurie yra reikalingi elektronikos pramonei, puslaidininkių gamybai ir mūsų visų gynybos pramonei. (...) Kalba eina apie tuos vadinamuosius retųjų žemių metalus“, – sakė patarėjas.
„Tikrai nematyčiau, kad čia yra tiesioginis sąryšis su kalio trąšomis“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju) pasirašė dvišalę pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje.
Pasak Užsienio reikalų ministerijos (URM), susitarimu siekiama stiprinti valstybių bendradarbiavimą užtikrinant saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinių atsparumą bei mažinti strategines priklausomybes.
Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja pirmadienį perspėjo, kad susitarimas dėl trąšų iš Baltarusijos importo būtų rizikingas amerikiečiams.
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