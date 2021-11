Prezidentūra: verslų karantino būti negali

Pasak jos, jei Vyriausybė planuoja riboti verslo veiklas, kartu turėtų užtikrinti ir pagalbą galimai užsidaryti turėsiančioms parduotuvėms ir paslaugų teikimo vietoms.

„Labai svarbu būtų kalbėti lygiagrečiai, o kokią pagalbą valstybė suteiks, ekonominę ir socialinę, verslams, jeigu taip atsitiktų. Tas saugumo jausmas verslams yra labai svarbus“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė vyriausioji prezidento patarėja. Anot jos, Prezidentūra jau sulaukia laiškų iš gyventojų, išreiškusių nerimą dėl esą neteisingų apribojimų – nors taisyklių laikėsi, jie nerimauja, kad vis tiek turės užsidaryti.

I. Segalovičienės teigimu, valdantieji turėtų aiškiai komunikuoti su verslais ir pagrįsti, kodėl lovų užimtumui COVID-19 skyriuose pasiekus tam tikrą skaičių, jų veikla bus apribota. Prezidento atstovė mano, kad tiesiog uždaryti verslus nebūtų tikslinga priemonė.

Jei verslas laikosi visų nustatytų sąlygų, sugeba valdyti rizikas, abejotina, ar verslų karantinas yra tinkama priemonė.

„Reikėtų tikrai kokybiškų paaiškinimų ir pagrindimų. Jei verslas laikosi visų nustatytų sąlygų, sugeba valdyti rizikas, abejotina, ar verslų karantinas yra tinkama priemonė. Reikėtų ieškoti labiau individualizuotų sprendimų, tam tikrų proporcingų priemonių, taikomų tiems, kurie nustatytų reikalavimų nesilaiko“, – pažymi I. Segalovičienė.

Ji patikino, kad siūlymas uždaryti verslus turėtų praeiti ir parlamentarų filtrą bei būti reglamentuojamas įstatymo.

„Jeigu jau kalbame apie karantiną ir juo suponuojamus ribojimus verslus, tikrai reikėtų labai stipriai svarstyti, ar tai neturėtų būti daroma įstatymo lygmenyje, o ne Vyriausybės nutarimuose“, – pabrėžė patarėja.

Vyriausybė trečiadienį apsvarstė SAM parengtą projektą, kuriame siūloma uždaryti dalį verslų. Ministerija siūlo tam tikrus ribojimus renginiams, prekybos, paslaugų ir viešojo maitinimo sektoriams įvesti reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose užimtų lovų skaičiui pasiekus 215 lovų.

Jei užimtumas padidėtų iki 240 lovų, apribojimai griežtėtų – renginiai būtų draudžiami, sporto varžybos vyktų be žiūrovų. Be to, turėtų užsidaryti arba riboti darbo laiką nebūtinųjų prekių parduotuvės, didesnėse parduotuvėse ir prekybos centruose prekybos ploto ribojimai siektų 50 kv. m. Naktiniai klubai, kavinės ir restoranai, laisvalaikio ir pramogų įstaigos irgi turėtų užsidaryti.

Verslo atstovai siūlymui nepritaria ir sako, kad pasekmės verslininkams gali būti itin skaudžios. Jų teigimu, verslams turi likti galimybė veikti.