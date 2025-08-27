Primena daugiabučių gyventojams pasinaudoti šia galimybe

Jos duomenimis, 2020–2024 metais valstybės parama keičiant šiuos balionus pasinaudojo 1621 namas 56-ose savivaldybėse. Iš viso dujų balionai buvo naudojami 2027 daugiabučiuose.
Aktyviausiai balionai keičiami buvo Anykščių, Kaišiadorių, Varėnos, Kelmės, Joniškio ir Skuodo rajonuose, o pasyviausiai – Trakų ir Širvintų savivaldybėse.
Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) duomenimis, šiemet gautos 98 balionų keitimo paraiškos, teigiamai įvertintos 62.
Kiti kvietimai teikti paraiškas dėl paramos pasikeisti dujų balionus bus skelbiami vėliau.
