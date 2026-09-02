Pritarė: kurorto statusą gauti taps lengviau?

Vyriausybė trečiadienį pritarė tai numatančiam Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui.
„Priimtais pakeitimais sustiprinsime regionus, kuriuose planuojama kurortų ir kurortinių teritorijų plėtra. Jais suteikiama daugiau lankstumo savivaldybėms stiprinti turizmą ir modernizuoti infrastruktūrą“, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.
Dabar sunkiai įgyvendinami reikalavimai dėl aplinkkelių tokioms vietovėms, todėl bus lanksčiau vertinamas jų poreikis ten, kur yra valstybinės reikšmės kelių.
Pasak ministerijos, taip atsižvelgiama į realias savivaldybių galimybes planuoti ir įgyvendinti didelius infrastruktūros projektus. Atsisakoma perteklinių nuostatų, jas pakeičiant oro kokybės, triukšmo ir elektromagnetinės taršos reikalavimais.
Šiuo metu Lietuvoje yra keturi kurortai: Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga ir penkios kurortinės teritorijos: Anykščiai, Trakai, Zarasai, Ignalinos miesto Strigailiškio ir Palūšės kaimų dalių teritorijos bei Kulautuvos, Kačerginės miestelių ir dalies Zapyškio miestelio teritorijos.
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