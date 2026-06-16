Pritarė RRF plano keitimams – bus perskirstyta 74 mln. eurų

Pagal patvirtintą planą 57,7 mln. eurų iš kitų rizikingų priemonių bus skirta nacionalinio plėtros banko ILTE įstatinio kapitalo didinimui, 14,8 mln. eurų – paramai saulės elektrinėms, antradienį pranešė Finansų ministerija.
„Inicijavome būtinus pakeitimus, kurie leis perskirstyti lėšas didelės paklausos sulaukusioms priemonėms ir suvaldyti galimas rizikas. Taip užtikrinsime sėkmingą „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimą ir baigsime jį laiku“, – pranešime teigė ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Anot pranešimo, lėšos sumažinamos priemonėms, kurios nesulaukė pareiškėjų susidomėjimo, dalį projektų jų vykdytojai atsisakė įgyvendinti arba jie dėl užtrukusių veiklų jau viršija numatytus terminus.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė gegužės pabaigoje patvirtino RRF plano pakeitimus.
Ministerija anksčiau teigė, jog finansavimas 41,9 mln. eurų mažinamas netaršioms transporto priemonėms, jų įkrovimo ir alternatyvių degalų pildymo infrastruktūrai bei pastatų renovacijai, 12 mln. eurų – moksliniams tyrimams, 1,4 mln. eurų – užimtumui, 15,8 mln. eurų – netaršiems vidaus vandenų laivams ir pastatų atnaujinimui.
Šiuo metu įgyvendintos visos plane numatytos 78 reformos, pasiekti 64 investiciniai rodikliai, o 55 investiciniai rodikliai dar yra įgyvendinami.
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