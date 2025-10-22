Pritarė siūlymui sumažinti administracinę naštą verslui

„Pakeitimo esmė – naštos (administracinės – BNS) sumažinimas ir perteklinių reikalavimų atsisakymas (...) Siūlome supaprastinti šiek tiek gyvenimą paramos teikėjams ir gavėjams“, – posėdyje sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
VMI skaičiavimais, atsisakius šio perteklinio reikalavimo administracinė našta verslui sumažėtų apie 49,6 tūkst. eurų.
Dėl Labdaros ir paramos įstatymo pataisų sprendimą dar turės priimti Seimas.
Dabar paramos teikėjai privalo pateikti VMI mėnesio ir metinę ataskaitas apie suteiktą ir gautą paramą. Mėnesio ataskaita būtina, kai vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma tais metais viršija 15 tūkst. eurų.
VMI kasmet atlieka paramos teikimo ir panaudojimo rizikos vertinimą, o tam naudojamos metinės ataskaitos.
Naujausi komentarai