2025-10-20 17:33
BNS inf.

Finansų ministerija siūlo atsisakyti reikalavimo įmonėms ar organizacijoms, gaunančios ir teikiančioms labdarą, Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti mėnesio ataskaitas apie tokią paramą.

Šioms įmonėms ir organizacijoms siūloma neteikti VMI mėnesio ataskaitų

VMI skaičiavimais, atsisakius šio perteklinio reikalavimo administracinė našta verslui sumažėtų apie 49,6 tūkst. eurų.

Sprendimą dėl Labdaros ir paramos įstatymo pataisų trečiadienį ketina priimti Vyriausybė. 

Dabar paramos teikėjai privalo pateikti VMI mėnesio ir metinę ataskaitas apie suteiktą ir gautą  paramą. Mėnesio ataskaita būtina, kai vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma tais metais viršija 15 tūkst. eurų.

VMI kasmet atlieka paramos teikimo ir panaudojimo rizikos vertinimą, o tam naudojamos metinės ataskaitos.

