Seimui nepavyko atleisti labdaros gavėjų nuo šios prievolės

Parlamentas priimti tokias Vyriausybės teiktas Labdaros ir paramos įstatymo pataisas mėgino dukart, bet balsavo per mažai Seimo narių.
„Lauksime kolegų, kol susirinks ir galėtume priimti įstatymą“, – posėdyje sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Pakeitimams priešinosi „valstiečių“ frakcijos narys Ignas Vėgėlė, teigęs, jog prievolė teikti ataskaitas kas mėnesį padeda užkirsti kelią piktnaudžiavimui.
„Šiuo metu labdara ir parama tapusi kai kuriems subjektams verslu, renkama labdara ir labdara neretai tokiems dalykams kaip bylinėjimuisi, įvairiems dalykams, kur po to patikrinti yra ypatingai sunku“, – Seimo posėdyje sakė I. Vėgėlė.
Tuo metu socialdemokratas Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas ragino labiau pasitikėti institucijomis.
„Nedarykime iš musės dramblio, nes tokios problemos nėra. Pati Finansų ministerija teigė, kad tai nereikalingas biurokratinis popierių rinkimas“, – kalbėjo A. Sysas
Finansų viceministras Darius Sadeckas yra sakęs, kad pataisomis siekiama sumažinti administracinę naštą ir atsisakyti perteklinių nuostatų.
VMI skaičiavimais, atsisakius šio perteklinio reikalavimo administracinė našta verslui sumažėtų apie 49,6 tūkst. eurų.
Dabar paramos teikėjai privalo pateikti VMI mėnesio ir metinę ataskaitas apie suteiktą ir gautą paramą. Mėnesio ataskaita būtina, kai vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma tais metais viršija 15 tūkst. eurų.
VMI kasmet atlieka paramos teikimo ir panaudojimo rizikos vertinimą, o tam naudojamos metinės ataskaitos.
