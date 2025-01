Prognozės: degalų kainos kils toliau?

„Kol kas Lietuvoje susiduriame su problema, apie kurią buvo kalbama dar metų pradžioje – akcizų didinimas kelia kuro kainas. Be to, (JAV – BNS) dolerio stiprėjimas taip pat prisideda prie naftos kainų augimo. Taip pat pati naftos kainų kilimo tendencija daro įtaką kuro kainoms. Todėl galime tikėtis, kad kuro kainos kils“, – rašoma pricer.lt pranešime.

Dyzelinas sausį, palyginti su gruodžiu, brango vidutiniškai 20,1 cento (14,1 proc.), o per metus – 11,2 cento (7,4 proc.) iki vidutiniškai 1,63 euro už litrą. Tuo metu A95 benzinas per mėnesį brango 10,4 cento (7,5 proc.), per metus – 8,5 cento (5,3 proc.) iki vidutiniškai 1,49 euro.

Pricer.lt duomenimis, brangiausias A95 benzinas sausio 15 dieną buvo „Viados“ degalinėje – 1,5 euro, „Circle K“ jis kainavo 1,49 euro, „Ecoil“ – 1,48 euro, „Jozitoje“ – 1,47 euro, o „Orlen“ ir „Neste“ degalinėse – po 1,46 euro. Pigiausias benzinas buvo „Skulo“ degalinėje – 1,42 euro, „Statetos“ – 1,45 euro.

Skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios benzino kainų – 8 centai, arba 5,6 proc.

Tuo metu dyzelinas tyrimo metu pigiausias buvo „Statetos“ ir „Skulo“ degalinėse – po 1,58 euro, brangiausias – „Viados“ degalinėje – 1,66 euro, „Circle K“ – 1,65 euro, „Ecoil“ – 1,62 euro, o „Neste“ ir „Orlen“ degalinėse jis kainavo po 1,6 euro. Skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios kainų – 8 centai, arba 5,1 proc.

Tą pačią dieną Lenkijoje benzinas vidutiniškai kainavo 1,45 euro, o dyzelinas – 1,44 euro, arba atitinkamai 2,7 proc. ir 11,7 proc. pigiau nei Lietuvoje.

„Brent“ rūšies naftos kaina buvo 80,16 euro ir per mėnesį kilo 14,2 proc., o per metus – 12,3 proc.