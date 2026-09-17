Prognozuojant brangesnį šildymo sezoną, siūlo grąžinti 9 proc. PVM tarifą

A. Anušauskas tvirtina, kad mažesnis PVM tarifas leistų sumažinti gyventojų išlaidas šildymui tuo metu, kai šilumos kainos reikšmingai auga.
„Žmonės šį šildymo sezoną susidurs su brangstančiu šildymu ir didėjančia mokestina našta. Todėl siūlome grąžinti 9 proc. PVM tarifą būtent šilumos energijai. (...) Šiuo konkrečiu įstatymo projektu siekiama sumažinti būtinąsias gyventojų išlaidas tuo metu, kai energijos kainos daro tiesioginę įtaką gyventojų biudžetams“, – pranešime cituojamas Seimo narys.
Pasak politiko, viešai paskelbus informaciją apie kompensacijas už šildymą, per dvi savaites dėl jų kreipėsi apie 30 tūkst. gyventojų – 4 tūkst. daugiau nei pernai.
„Mažesnis PVM reikštų mažesnę galutinę šildymo sąskaitą ir kartu galėtų mažinti kompensacijų už šildymą poreikį“, – pabrėžė jis.
Lietuvos energetikos agentūra (LEA) sausį skelbė, kad nuo metų pradžios PVM tarifą padidinus nuo 9 iki 21 proc., šildymo sąskaita vidutiniškai išaugo apie 5 eurus renovuotuose ir apie 10 eurų nerenovuotuose daugiabučiuose.
Agentūros duomenimis, rugsėjį vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina siekė 8,07 cento už kilovatvalandę (be PVM), kai prieš metus buvo 6,33 centų už kilovatvalandę (kWh).
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