R. Vainienė: jokių susitarimų, kad parduotuvės per šventes nedirbs, nebuvo

Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė ir Seimo narys Tomas Tomilinas įregistravo siūlymus uždrausti parduotuvėms dirbti per didžiąsias metų šventes bei apgailestavo, kad prekybos tinklai per Velykas nesilaikė pažado nedirbti. Lietuvos prekybos įmonių asociacijos (LPĮA) vykdomoji direktorė Rūta Vainienė Eltai teigė, kad jokio pažado nedirbti per šventes nebuvo.