Ragina ruoštis: šį šildymo sezoną mokėsime brangiau

„Kas dabar aktualiausia – artėja šildymo sezonas. Dėl brangstančio biokuro – matome, kad nuo metų pradžios jis brango ir šią vasarą pasiekė tokias kainas, kokios įprastai būna žiemą – tikrai turėsime didesnes šilumos kainas, kurias brangins tiek biokuras (...) ir brangesnės dujos. Dujų kainos irgi matome, kad brangsta du mėnesius jau iš eilės ir šiuo metu yra brangesnės beveik perpus nei buvo prieš metus. Artimiausi ateities sandoriai pigimo nerodo ir prognozuojama, kad viršys 70 eurų už megavatvalandę“, – pirmadienį žurnalistams sakė LEA vadovė Agnė Bagočiutė.
„Tikrai turime pasiruošti visi – tiek gyventojai, tiek verslas – didesnėms kainoms. Šią žiemą tikrai mokėsime už energijos išteklius daugiau. Be abejo, kiek konkrečiai mokėsime, tai visuomet priklauso nuo suvartojimo ir priklausys ne tik nuo energijos išteklių kainų, bet ir nuo orų“, – pridūrė ji.
LEA Energetikos duomenų analizės centro analitikė Lina Daukšaitė prognozavo, kad šį šildymo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje svyruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pažymėjo, kad dujų kainų kilimui įtaką daro ne tik konfliktas Artimuosiuose Rytuose.
„Didžiausią įtaką kainoms daro ne tik geopolitinė situacija, bet kainas įtakoja ir santykinai žemas dujų saugyklų užpildymo lygis, padidėjusi konkurencija dėl suskystintų gamtinių dujų Azijos šalyse“, – energetikos sektoriaus aktualijų pristatyme pirmadienį teigė LEA analitikė.
Ji pabrėžė, kad nepasikeitus geopolitinei situacijai Artimuosiuose Rytuose, dujų kainos turėtų išlikti aukštame lygyje.
„Tikrai mažėjimo kainų, pokyčių į mažesnę pusę nenusimato, kol nesikeis geopolitinė situacija Artimuosiuose Rytuose ir nebus visiškai atvertas Hormuzo sąsiauris. Yra ir kiti nepalankūs kainoms sezoniniai momentai, kaip netrukus prasidėsiantis šildymas ir išaugusi dujų paklausa“, – kalbėjo LEA analitikė.
Anot L. Daukšaitės, šiuo metu dujų kaina didmeninėje rinkoje siekia apie 74 eurus už megavatvalandę.
A. Bagočiutė sakė, kad Latvijos Inčiukalnio saugyklos, kurioje esančias dujas naudoja ir Lietuva, užpildymas šiuo metu siekia apie 45 proc.
„Inčiukalnio dujų saugykla šiuo metu užpildyta daugiau nei 45 proc., prieš metus tas užpildymas siekė kiek daugiau nei 50 proc. Bet vėlgi, Inčiukalnis tikrai yra didelė saugykla, bene didžiausia Europos Sąjungoje, ir bendrai paėmus nereikėtų nerimauti dėl saugyklų užpildymo. Labiau jų pildymo tempus lemia kainos nei trūkumas“, – kalbėjo LEA vadovė.
Rugpjūčio pabaigoje Vyriausybė iš esmės pritarė Energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip mažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) rugpjūčio viduryje sudarė sąlygas įsigyti gamtinių dujų pagal amerikietiškąjį „Henry Hub“ indeksą, kuris laikomas stabilesniu ir galinčiu sušvelninti kainų svyravimus buitiniams vartotojams.
Praėjusią savaitę skelbta, kad valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupė“ antrinė elektros ir gamtinių dujų tiekėja „Ignitis“ iš vienos didžiausių JAV gamtinių dujų gamintojos „EQT Corporation“ 2027–2036 metais ketina nupirkti 10 suskystintų gamtinių dujų (SGD) krovinių – po vieną krovinį (apie 1 TWh) per metus.
Sutarties kainodara siejama su dviem tarptautiniais gamtinių dujų kainų indeksais – JAV „Henry Hub“ ir Europos TTF indeksu, teigia įmonė.
Anot Energetikos ministerijos, „Henry Hub“ istoriškai yra stabilesnis bei mažiau svyruoja, kai tuo metu pagrindinis Europos TTF indeksas jautriai reaguoja į geopolitinius sukrėtimus.
Seimui pernai panaikinus 9 proc. PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12 procentų.
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