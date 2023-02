„Rail Baltica“ ruože iki Latvijos sienos ruošiamasi įrengti kelio konstrukcijas

Bendrovė praėjusią savaitę pradėjo konsultacijas su rinkos dalyviais dėl konstrukcijos įrengimo darbų ruože nuo Kauno per Panevėžį iki sienos su Latvija, apimančių atkarpas Kaunas–Šveicarija (18,9 km), Šveicarija–Žeimiai (10,0 km), Žeimiai–Šėta (17,7 km), Šėta–Ramygala (29,2 km) bei tiltą per Nerį šalia Jonavos (1,51 km).

Kaip BNS sakė LTG atstovė Gintarė Žalytė-Štarienė, sprendimas dėl būsimų pirkimų bei jų apimties bus priimtas atsižvelgiant į konsultacijos rezultatus.

„Preliminariai numatoma, kad šių metų trečiąjį ketvirtį bus skelbiamas pirkimas dėl viršutinės kelio konstrukcijos įrengimo atkarpoje Kaunas–Šėta. Kitąmet planuojama skelbti pirkimą dėl viršutinės kelio konstrukcijos įrengimo atkarpoje Šėta–Panevėžys“, – teigė ji.

Projekto darbų apimtys visame ruože toliau auga – vyksta statybos darbai, skelbiami nauji rangos konkursai dėl sankasos statybos. Šiemet bus statoma sankasa, inžineriniai statiniai, privažiuojamieji keliai automobiliams, geležinkelio tiltas per Neries upę.

„Rail Baltica“ statybos tarp Kauno ir sienos su Latvija pradėtos pernai balandį. Konkursą laimėjusi Prancūzijos kapitalo kelių infrastruktūros statybos įmonė „Eurovia Lietuva“ už 6,6 mln. eurų prie būsimo geležinkelio įrengs 16 vietinės reikšmės daugiau nei 18 kilometrų ilgio kelių, kuriais nutiesus geležinkelį gyventojai galės patekti į savo sklypus – bei du aptarnavimo kelius, skirtus linijos priežiūrai.

Be to, pernai liepą Jonavos rajone pradėtos geležinkelio tilto, kuris yra ilgiausias Baltijos šalyse, per Nerį statybos. Šis tiltas yra „Rail Baltica“ projekto dalis. Jį už beveik 64 mln. eurų (be PVM) stato Italijos kompanija „Rizzani de Eccher“.

„Rail Baltica“ ruožo nuo Kauno iki Latvijos sienos bendras ilgis sieks 169 kilometrus, tarp Kauno ir Ramygalos bus įrengti 7 viadukai, 11 geležinkelio viadukų, 4 geležinkelio tiltai ir 3 tuneliai gyvūnams.