Registrų centras: spalį NT sandorių skaičius buvo didžiausias per kelerius metus

Pasak jo, pagrindinių NT objektų kategorijų – butų, gyvenamųjų namų ir žemės sklypų – spalio mėnesio pardavimai didžiausi šiais metais.

„Spalį tęsėsi dar vidurvasarį prasidėjęs NT sandorių rinkos atsigavimas – atskirų NT objektų kategorijų sandorių kreivės toliau kilo ir pasiekė aukščiausią tašką šiemet. Be to, atskirai tik butų, namų ir žemės sklypų per spalį užfiksuotas sandorių rezultatas apskritai yra didžiausias per pastaruosius kelerius metus“, – pranešime sako Registrų centro Duomenų sprendimų ir analizės departamento vadovo pareigas laikinai einantis Paulius Rudzkis.

Vis dėlto, anot jo, tikėtina, kad, šalyje augant COVID-19 atvejų skaičiui, gali sugrįžti pavasarį matytas neapibrėžtumas rinkoje, kuris neabejotinai koreguos ir NT sandorių skaičius ateinančiais mėnesiais.

Spalį butų pardavimai buvo didžiausi ne tik visoje šalyje, tačiau ir atskirai penkiuose šalies didmiesčiuose.

Šiemet per dešimt mėnesių bendras Lietuvoje įregistruotų NT pirkimo-pardavimo sandorių skaičius siekė 104,8 tūkst. ir buvo 2 proc. mažesnis nei pernai sausio-spalio mėnesiais, kai sudarė 106,5 tūkst. Per spalį įregistruota 14,4 tūkst. NT sandorių – 21 proc. daugiau nei 2019 metų spalį ir 13,5 proc. daugiau nei šių metų rugsėjį.

Per sausį-spalį visoje šalyje įregistruota 26,7 tūkst. butų pardavimų – 10 proc. mažiau nei praėjusių metų analogišku laikotarpiu. Vien tik per spalį įregistruota beveik 3,7 tūkst. butų savininkų pasikeitimų, arba 14 proc. daugiau nei 2019-ųjų spalį ir 15 proc. daugiau nei šių metų rugsėjį.

„Spalį butų pardavimai buvo didžiausi ne tik visoje šalyje, tačiau ir atskirai penkiuose šalies didmiesčiuose. Nepaisant to, šių metų bendras rezultatas didžiausiose šalies savivaldybėse vis dar atsilieka nuo 2019 metais fiksuotų butų pardavimų skaičių. Mažiausias atsilikimas nuo praėjusių metų rezultatų stebimas Vilniuje ir Kaune, tuo metu Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio butų rinkos apyvarta šiemet yra maždaug penktadaliu kuklesnė nei pernai“, – sako P. Rudzkis.

Vilniuje šiemet per dešimt mėnesių įregistruota apie 9,4 tūkst. butų pardavimų – 3 proc. mažiau nei pernai sausį–spalį, kai siekė 9,8 tūkst. Kaune įregistruotų butų sandorių skaičius per metus sumenko 7 proc., iki 4 tūkst., Klaipėdoje – 20 proc., iki 2,2 tūkst., Šiauliuose – 19 proc., iki 1,1 tūkst., Panevėžyje – 25 proc., iki 780.