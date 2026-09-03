 „Revolut“ gavo sąlyginį pritarimą JAV steigti nacionalinį banką

„Revolut“ gavo sąlyginį pritarimą JAV steigti nacionalinį banką

2026-09-03 18:55
BNS inf.

Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų grupė „Revolut“ gavo sąlyginį JAV Valiutos kontrolieriaus tarnybos (OCC) pritarimą nacionalinio banko licencijai – banko veiklą JAV planuojama pradėti 2027 metais.

„Revolut“
„Revolut“ / L. Balandžio/BNS nuotr.

Bendrovė dar turi gauti Federalinės indėlių draudimo korporacijos (FDIC), Federalinio rezervo (Fed) ir galutinį OCC patvirtinimą, penktadienį pranešė „Revolut“.

„Revolut“ įkūrėjas ir vadovas Nikas Storonskis sako, kad pritarimas yra svarbus pirmasis žingsnis steigiant banką JAV.

Gavusi visus reikalingus leidimus, „Revolut“ JAV klientams galės tiesiogiai siūlyti paskolas, kredito korteles, FDIC apdraustus indėlius, taip pat prieigą prie kriptovaliutų.

Bendrovė jau pradėjo banko veiklą Meksikoje ir tęsia licencijavimo procesus Brazilijoje, Kolumbijoje, Peru ir Argentinoje.

2026 metais „Revolut“ taip pat gavo banko licencijas Prancūzijoje, Australijoje ir Jungtinėje Karalystėje, mokėjimų licenciją JAE ir tęsia banko licencijos procesą Pietų Afrikoje.

Kaip rašė BNS, bendrovė siekia iki 2027 metų vidurio peržengti 100 mln. klientų ribą.

Šiame straipsnyje:
Revolut
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nacionalinis bankas
Nikas Storonskis

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