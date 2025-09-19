Ruginienė apie urėdijos likimą: svarbu ir aplinkosauga, ir ūkininkavimas

Aplinkosaugai politikė žada skirti didelį dėmesį.
„Nesakome, kad nereikia saugoti miškų (...) specialiosios paskirties, saugomose teritorijose, kad nereikia plėsti rekreacinių zonų. Sakome, kad aplinkosauga yra labai labai svarbu. Bet lygiai taip pat skiriame dėmesį pramonei ir ūkininkavimui“, – penktadienį susitikime su Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija sakė I. Ruginienė.
„Kad atsirado nuostata, kad VMU kaip ūkinė įmonė galėtų pereiti į ŽŪM, kas visiškai galėtų būti logiškas variantas, visiškai nenuneigia to fakto, kad skirsime didelį dėmesį aplinkosaugai“, – kalbėjo ji.
VMU perdavimas ŽŪM įrašytas dar nepatvirtintos Vyriausybės programoje. Nepritarimą tokiai idėjai yra išreiškusi Prezidentūra, laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis.
I. Ruginienė aiškino, kad idėja gimė po diskusijų su bendruomene, ją siūlė miškininkai: „Bet tai nenuneigia, kad aplinkosaugai dėmesys iš mūsų pusės mažės.“
Ji taip pat teigė, kad VMU jau dabar skiria didelį dėmesį aplinkosaugai.
Konservatorė Aistė Gedvilienė sakė, kad naujoji Vyriausybė nusisuko nuo visų miško naudojimu suinteresuotų verslo ir visuomenės grupių bei politikų sudaryto Nacionalinio miškų susitarimo bei juda link „miškų ūkio strategijos“.
„Tai neramina visuomenę. (...) Jūs akcentuojat pramonę“, – posėdyje teigė A. Gedvilienė.
„Kaip tai nuneigia aplinkosaugą? Nelabai suprantu“, – replikavo I. Ruginienė.
VMU valdo valstybinius miškus – apie pusę visų Lietuvos miškų. Bendrovė yra tarp daugiausiai mokesčių ir dividendų valstybei sumokančių valstybės valdomų įmonių. Pernai ji uždirbo 75,1 mln. eurų grynojo pelno ir sumokėjo 26,3 mln. eurų dividendų.
