Ruginienė dėl GPM tarifų ūkininkams: gali būti korekcijų

I. Ruginienė abejoja, ar jie būtų pritaikomi „sofos“ ūkininkams – tik ūkininko pažymėjimus turintiems gyventojams, kurie nevykdo žemės ūkio veiklos.
„Kuomet priiminėjome mokesčių reformą, labai stipriai praplėtėme GPM lengvatos ribas ūkininkams. Tai reiškia, kad į tą bendrą katilą pakliuvo net ir tie, kas tiesiog ūkininko pažymėjimą turi ir, galbūt, net rimta veikla neužsiima. Tai nebent tik peržiūrėti (planuojame – BNS) šituose rėmuose. Bet tikrai apie visišką lengvatos panaikinimą, matyt, turbūt nėra šnekos“, – Seimo demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ frakcijoje pirmadienį teigė I. Ruginienė.
BNS rašė, kad laikinasis finansų ministras Rimantas Šadžius yra sakęs, kad GPM lengvata ūkininkams turėtų būti taisoma.
Seimas birželio pabaigoje nusileido ūkininkų reikalavimams ir grupės Kaimo reikalų komiteto narių siūlymu sumažino jiems GPM tarifus. Dėl to ūkininkams nuo kitų metų bus taikomi du – 15 proc. ir 20 proc. GPM tarifai, kaip jie ir reikalavo.
Už tokį sprendimą tuomet balsavo 4 socialdemokratai, prieš buvo 15, o 30 susilaikė. Tuo metu 11 konservatorių buvo už, o 17 susilaikė. Kitų valdančiųjų ir opozicijos frakcijų atstovai balsavo už.
Praėjusią savaitę Seimo etikos sargai nutarė nesiaiškinti, kurie politikai, turintys ūkininko pažymėjimus, balsavo už GPM lengvatą žemdirbiams ir taip galimai įsivėlė į interesų konfliktą. Seimo Etikos ir procedūrų komisija Seimo nariams dar kartą išsiųs priminimą, kada reikia nusišalinti nuo balsavimo, kai klausimas susijęs su jų privačiais interesais.
Ne ūkininkams nuo kitų metų galios trys GPM tarifai: 20, 25 ir 32 proc.
