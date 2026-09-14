Ruginienė: galėtume diskutuoti apie vaiko priežiūros išmokos lubų panaikinimą

Šiuo metu vaiko priežiūros išmokos lubos siekia dviejų VDU dydį.
„Visas planas paruoštas apklausiant nemažai šeimų ir girdint jų lūkesčius. Su vaiko priežiūros atostogomis irgi buvo išreikšti tam tikri lūkesčiai. Pirmiausia, girdėjome, kad lubos yra per mažos – du VDU yra tikrai per mažai ir neapima tos viduriniosios klasės, apie kurią mes ir šnekame“, – pirmadienį LRT radijui sakė ministrė.
„Dėl to mūsų pasiūlymas yra 4 VDU. Galėtume derėtis, kalbėtis, diskutuoti, gal išvis lubų nereikia, nes buvo ir tokios diskusijos. Man atrodo, apie tai irgi galime kalbėti“, – pridūrė I. Ruginienė.
Anksčiau I. Ruginienė teigė, kad tai yra Vyriausybės siūlymas, tačiau koalicijos partneriai yra išsakę idėją, kad viršutinių lubų būtų galima išvis atsisakyti.
Pasak jos, svarbiausias su išmokomis susijęs siūlymas yra galimybė tėvams pasirinkti 18 mėn. vaiko priežiūros laikotarpį, kai išmoka siektų 100 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio „į rankas“.
Šiuo metu vaiko priežiūros išmoka 18 mėn. jį prižiūrintiems tėvams siekia 60 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio.
Be to, 24 mėnesius vaikus prižiūrintiems tėvams išmoka pirmais metais sudaro 45 proc., antrais – 30 proc., pakete siūloma jas didinti atitinkamai iki 77 ir 58 proc. („į rankas“).
Taip pat siūloma suteikti daugiau lankstumo – išmokas mokėti dienomis, iš viso 495 arba 675 dienų. Jos būtų nesiejamos su vaiko amžiumi – išmokas būtų galima išnaudoti iki vaikui sueis 3 metai.
„Periodą mes skaičiuosime ne iki tam tikro vaiko amžiaus, (...) bet mes jį apskaičiuosime dienomis, gal lengviau sakyti mėnesiais, nes mėnesiais esame labiau pripratę, tai – 18 ir 24 mėn. Ir tai reiškia, kad nesvarbu, kada vaikas gimė, ir čia jau sprendžiame ankstukų problemas, (…) tėveliai nepraranda nė vieno mėnesio“, – kalbėjo ministrė.
„Vienintelė sąlyga, kad vienas periodas, kurį pasiimtų tėveliai, būtų ne trumpesnis kaip 7 dienos. Daugiau lankstumo, daugiau pinigų, daugiau užtikrintumo ir kartu su padidėjusia jau vienkartine išmoka gimus vaikui, aš manau, pirmus dvejus metus galima visai solidžiai auginti vaikučius“, – tęsė ji.
Kaip skelbė ELTA, Vyriausybės siūlomame Šeimos priemonių pakete – nemokami pietūs visiems mokiniams nuo penktos iki dešimtos klasės, pirmojo būsto finansavimo programa, didesnės vaiko priežiūros išmokos, parama po emigracijos į šalį nuolat gyventi grįžusioms šeimoms.
Viso demografijos iššūkiams spręsti skirto paketo vertė sudaro beveik 770 mln. eurų, jame iš viso yra devynios priemonės.
Ministrės teigimu, nors šeimos politikai biudžete bus teikiamas prioritetas, mokesčių didinimas nėra svarstomas.
„Kiekvienas į žmogų investuotas euras atneša keleriopą grąžą. Man atrodo, kad mes, jau priinvestavę į įvairius viešuosius pirkimus, viešąją komunikaciją, pagaliau turime pribręsti, kad tuos pinigus, kuriuos sunešė visi mokesčių mokėtojai, turėtume grąžinti atgal į šeimų stiprinimo politiką, grąžinti atgal į investiciją į žmogų“, – kalbėjo ji.
„Kol kas mes tikrai mokesčių didinimo klausimo nesprendžiame. Tačiau, kaip ir sakiau, praeitais metais daug diskusijų sukėlė gynybos pakankamai didelis procentas, nes tada matėme, kad reikia investuoti būtent į gynybą. Tai šiais metais mes matome, kad kritiškai reikia investuoti į socialinę saugą ir šeimų stiprinimą, todėl tam ir bus pagal šiuo kriterijus formuojamas biudžetas“, – pridūrė I. Ruginienė.
Brangiausia paketo priemonė – nemokami pietūs kiekvienam mokiniui, tam etapais nuo 2029 m. iki 2034 m. numatoma etapais skirti 375,9 mln. eurų.
Siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka – tam numatytas 123,6 mln. eurų finansavimas, dar 11,3 mln. eurų – didesnėms išmokoms tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus.
Nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų įsigalioti nuo 2028-ųjų.
Pakete numatyti ir vaiko priežiūros bei užimtumo krepšeliai, pirmojo būsto programa, parama į Lietuvą iš užsienio gyventi grįžtančioms šeimoms.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų.
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